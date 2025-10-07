Después del grave accidente que sufrió Thiago Medina el 12 de septiembre, su familia y su entorno más cercano se mantuvo unido. El ex Gran Hermano 2022, que se accidentó con su moto y estuvo al borde de la muerte, logró recuperarse gracias a la atención médica en el hospital de Moreno, donde le salvaron la vida.

Tras la mejoría de su hermano, Camilota, muy activa en redes sociales, fue acusada de enviarle un palito a Daniela Celis en Instagram, la expareja de Thiago y madre de sus gemelas.

Sin embargo, la joven decidió aclarar los rumores en una entrevista con Intrusos, donde explicó cómo es realmente su vínculo con Daniela y desmintió con contundencia cualquier tipo de conflicto.

Camilota habló en Intrusos del rumor de pelea con Daniela Celis (Foto: captura de América)

CAMILOTA REVELÓ CÓMO ES SU VERDADERA RELACIÓN CON DANIELA CELIS TRAS LA MEJORÍA DE THIAGO MEDINA

“No quiero que se malinterprete mis posteos, porque todos me preguntan si estoy peleada con Daniela y no estoy peleada con ella, lo vengo a aclarar”, expresó Camilota en el programa de América.

“Una cosa que yo dije ayer, en un resposteo en mi Instagram, no fue para ella. Todos piensan que era para ella, pero no estoy peleada con mi cuñada”, aseguró.

La hermana de Thiago también se refirió al momento personal que atraviesa y aclaró que no todo lo que publica en redes está relacionado con su familia.

“Gente, yo tengo vida, tengo problemas, tengo que solucionar mi vida también. A través de todo esto se dijeron muchas cosas que no son”, dijo Cami.

Sobre la unión familiar que se vio en los últimos días, Camilota explicó que la prioridad fue acompañar a Thiago en su recuperación, sin entrar en conflictos mediáticos ni familiares.

