Apenas Thiago Medina tuvo el accidente en moto el viernes 10 de sepriembre fue Daniela Celis la primera persona que se enteró, y pese a que estaban separados la madre de Laia y Aimé (2) estuvo siempre junto a él durante la internación, y ahora que recuperó la consciencia el ex Gran Hermano 2022 volvió a la carga por ella.

“Sí, me tiró onda”, confirmó Pestañela entre risas a Verónica Lozano.

Entonces agregó: “No sé si es por el efecto de la medicación o lo dice en serio”.

Daniela Celis habló de la tristeza de Thiago Medina. Foto: IG | danielacelis01

“Yo estoy esperando que vuelva a casa para ver como continúa todo, pero me dijo que quiere estar en casa la rehabilitación, que quiere volver, estar con las nenas. Ahora estamos preparando la habitación”, completó en alusión al cuarto que Thiago había abandonado meses antes del choque.

Dónde va a seguir Thiago con su recuperación tras salir del hospital

“Como él se sienta cómodo, lo que él quiera. No quiero que sienta la necesidad y la obligación de venir a casa por las bebas”, enfatizó al tiempo que aseguraba que lo apoyaría y acercaría a las nenas al hogar donde quiera estar.

Ahí, Daniela fue contundente en que desea que Thiago regrese al hogar más allá de la situación sentimental: “Es mi familia, no deja de ser el papá de mis hijas. Yo quiero que tenga la mejor comodidad. Yo voy a estar tranquila si está en casa”.

Foto: Instagram (@danielacelis01)

El amor después del amor

“Cuando en un segundo pasa algo que lo vas a perder, lo querés todo de vuelta. Uno no sabe si son los sentimientos, la cabeza, que estás desencontrado. Me pasaron muchísimas cosas en estos 23 días. Pensé cosas que jamás imaginé que pensaría. Revaloricé...”, reflexionó sobre darla otra oportunidad al amor.

“Nos vamos a sentar a charlar cuando él salga. Después veremos si nos volveremos a enamorar, o no y seguimos siendo padres toda la vida. (...) Yo sé que él hubiera hecho lo mismo por mí, por más que estuviésemos separados”.

Cómo quedaron Daniela Celis y Thiago Medina tras la separación

Además, confesó: “Habíamos hecho las paces esa semana, nos habíamos sentado a desayunar justo ese día (del choque)...”.

Al final, Daniela Celis reveló cómo le explicó a Thiago Medina que no estaba trabajando: “Mi prioridad en este momento son vos y mis hijas. Y puso una sonrisa y me dijo, ‘gracias por no dejarme solo’. Me agradeció mucho también porque me dicen que todas las enfermeras le hablan de esto de que por más que llueva, que haga frío, yo estuve ahí todos los días”.