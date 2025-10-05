La noticia que todos esperaban finalmente llegó: el ex Gran Hermano Thiago Medina (22), que sufrió un grave accidente de moto en el partido, salió de terapia intensiva y su estado de salud muestra una evolución que sorprendió a todos.

El domingo 5 de octubre, Dora Agüero, directora ejecutiva del hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, confirmó que Thiago “se recupera y evoluciona muy favorablemente”.

Thiago Medina.

El ex participante de Gran Hermano atravesó con éxito tres cirugías y ya no necesita asistencia respiratoria mecánica, sondas ni vía central para recibir medicación.

“Ya se alimenta por sus propios medios, recibe soporte nutricional y asistencia kinésica para recuperar fuerza muscular después de casi tres semanas de internación, y se pudo reencontrar con sus familiares”, detalló Agüero, llevando tranquilidad a quienes seguían de cerca el caso.

EL MENSAJE DE FE DE DANIELA CELIS TRS LA BUENA NOTICIA SOBRE LA SALUD DE THIAGO MEDINA

Daniela Celis, ex pareja de Thiago y madre de sus gemelas, compartió su alegría en redes sociales tras participar de la peregrinación a Luján.

En sus historias de Instagram, escribió: “Los milagros existen. Solo tienen que creer y confiar. Nos estalla el corazón de alegría después de tantos días de dolor”.

El posteo de Daniela Celis sobre la mejoría de Thiago Medina (Foto: Instagram @danielacelis01)

La ex Gran Hermano contó que Thiago ya está en sala de cuidados intermedios, de buen ánimo y contento por los avances. Además, agradeció el trabajo de los profesionales del hospital, la fuerza de la familia y el apoyo de la gente.

“Es un logro de su fuerza, de los profesionales y trabajadores del hospital, de la presencia y voluntad incansable de su familia, de la fe y la energía de toda la gente que nos viene acompañando desde el accidente”, escribió.

“Tiene que seguir recuperándose y acá estamos para y con él. Gracias a todos”, concluyó Daniela, visiblemente emocionada.

