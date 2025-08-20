La transformación de Camila Deniz es notoria si se toma como punto de partida cómo estaba cuando apenas era la hermana de Thiago Medina de Gran Hermano 2022, hasta que se fue con el alta médica de Cuestión de Peso, pero el proceso continúa.
“Me puse lentes de contacto para sacarme fotos”, admitió Camilota.
Aunque en diálogo con Ciudad aclaró: “No me hice nada en la boca, es mi puro labio”.
“En este momento estoy preocupándome de mi cuerpo, mi salud, no para verme mejor. Sino para notar un cambio en mí misma. Cosas que no hacía porque no me daba el tiempo para mí”, se explayó.
Más sobre este tema
“Ahora mismo estamos haciendo maderoterapia reductora, combinado con drenaje linfático brasileño y vamos a estar mostrando en mi Instagram el paso a paso de su cambio”.
LOS BEBOTEOS DE CAMILOTA
Más allá de los beboteos en sus redes sociales y las fotos sugerentes, Camilota combinó bromas con seriedad.
-¿Estás chongueando?
-Estoy en en eso! No estoy castrada, ja.
Más sobre este tema
-¿Estás en pareja?
-Estoy sola, tranquila, dedicándome el tiempo para mí sola, sanando heridas, mejorando en muchos aspectos de mí y creciendo.
-¿Cuál es tu proyecto?
-Personalmente me quiero enfocar más en mí. Pero estoy tranquila sin nadie, no tengo apuro apuro. Sigo tratando de conseguir un laburo estable. Quiero dedícame a mí por mi futuro.