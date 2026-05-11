El comediante venezolano Gabriel Bonilla será una de las figuras de Fesjajá, el festival internacional de humor que desembarcará en Paseo La Plaza del 20 al 31 de mayo y reunirá a destacados referentes del stand up y la comedia de distintos países.

En medio de un gran presente profesional, con funciones agotadas, millones de reproducciones en redes sociales y un crecimiento sostenido dentro del circuito porteño, el humorista habló con este portal sobre su historia, los límites del humor, las diferencias culturales entre Argentina y Venezuela y el fenómeno del stand up actual.

ENTREVISTA CON GABRIEL BONILLA, FIGURA DEL FESJAJÁ: “NO TENGO PLAN B”

1. Estás en un gran momento y ahora te sumás al Fesjajá en Paseo La Plaza. ¿Qué significa para vos formar parte de esto?

- Para mí es una oportunidad enorme formar parte de un festival como el Fesjajá. Ver mi nombre en ese line-up realmente me llena de orgullo, junto a comediantes amigos y consagrados. Me hace sentir que todos los años de esfuerzo van valiendo la pena y me emociona mucho lo que sigue.

Además, es increíble formar parte de la primera edición. Conocer y actuar junto a comediantes que vienen desde lejos a presentarse en una ciudad tan activa y esplendorosa como Buenos Aires realmente es un placer.

Gabriel Bonilla. Foto: prensa

Que conozcan nuestro circuito, nuestro estilo, nuestro talento. Realmente es muy gratificante. Te hace querer seguir haciendo comedia todos los días de tu vida.

2. Tu humor mezcla observación, humor físico y storytelling. ¿Cómo construiste esa identidad?

- Creo que siempre fui así, jaja. Solo tenía que verbalizarlo. Me gusta mucho contar historias, pero también me gusta escribir remates. Siempre estuve muy relacionado con la comedia. Fui locutor y escribí comedia para la radio muy temprano en mi vida y ahí hubo algo que inmediatamente hizo click. Supe que era lo que quería hacer.

Soy hijo único, además. Pareciera que no tiene nada que ver, pero observar y analizar se convirtió en mi forma de interpretar lo que sucede a mi alrededor. El mundo está lleno de chistes, solo hay que abrir los ojos.

En cuanto al humor físico, siempre me gustó la actuación. Sí creo que un buen chiste no siempre necesita una actuación estelar, pero bien acompañado suma muchísimo.

También vengo de un país con unos últimos 30 años bastante difíciles. He tenido que sortear muchísimas dificultades y eso ha forjado en mí la forma de ser, la manera en la que veo las cosas, cómo las soluciono y, sobre todo, quién quiero ser en la vida.

3. Tenés un estilo bastante filoso: ¿hay temas que evitás o no tenés ningún filtro?

- Creo que lo importante del humor es que genere una sensación de alivio. Que la persona que esté viendo o escuchando sepa que la intención, al final del día, es que nos riamos.

No creo que haya ningún tema que no se pueda tocar, pero sí creo firmemente que es muy importante cuidar que el mensaje llegue de manera correcta a quien lo escucha.

No soy un comediante de humor negro, pero siempre me ha gustado jugar con la ambigüedad. Todo lo que uno cuenta tiene ángulos. Algunos más oscuros, otros más claros. Es cuestión de cómo llega el mensaje al receptor.

Yo personalmente siempre he sentido una necesidad muy fuerte de decir lo que pienso, pero también trato de cuidar mucho que lo que digo tenga sustancia.

Uno debe tener mucha responsabilidad en lo que dice y cómo. No todos los chistes tienen un mensaje al final del día, pero cuando se trata de temas “fuertes” o “tabú”, creo que sí importa mucho desde dónde lo cuentes. El humor no debería buscar desunir, sino todo lo contrario.

4. ¿Qué cosas de Buenos Aires te resultaron más absurdas o graciosas al principio? ¿Y ahora?

- Mi historia de cuando llegué a Argentina hace 9 años es muy poco convencional. Yo llegué junto a mi novia a 9 de Julio, el pueblo (o mejor dicho, ciudad) de la provincia de Buenos Aires. 50 mil personas. Yo tenía 19 años y ella 18. Ahí estuvimos casi 2 años viviendo hasta que nos mudamos y el impacto fue súper particular.

Gabriel Bonilla y su novia. Foto: Instagram

Digamos que tardé 2 años en experimentar la Argentina que se ve en internet desde el exterior, que suele ser Capital Federal. En 9 (de Julio) aprendí la importancia de la siesta. Nunca había sentido que un pueblo se vaciara por 4 horas hasta que la gente se despertara. Si bien yo también vengo de un pueblo de la Isla de Margarita, sí fue muy loco salir a la calle en la tarde y que hasta los perros estuvieran durmiendo siesta.

También hay cositas en los modismos. Recuerdo la primera vez que me dijeron que era un “pendejo”, que en Venezuela significa ser “tonto” o “bobo”, y aquí es simplemente ser joven. Cuando me lo dijeron y no entendí, me sentí como un pendejo. En todos los sentidos.

También, cuando me decían que iban a “tomar” helado, pensaba que el helado —en todas sus presentaciones— era líquido. En Venezuela le decimos “comer”. Hay un tema de verbos que se mezclan con los estados sólidos y líquidos que me parece fundamentalmente graciosísimo.

Ya en Capital, los tacheros me parecen espectaculares. Para bien y para mal. Nunca había experimentado la “charla con el taxista” de la que tanto me hablaban y ya, después de muchos años, aprendí que es mejor ir callado.

A pesar de las diferencias normales, hay muchas otras coincidencias enormes entre la idiosincrasia venezolana y argentina que sorprenden. Creo que por eso nos llevamos tan bien y nos hemos insertado de manera tan rápida y correcta dentro de la sociedad.

Hay algo de nuestra actitud, que para otros países puede parecer sobrada y soberbia, que hace que pensemos igual en muchas cosas. Y a eso no le llamo soberbia, particularmente. Yo le llamo pasión.

5. Sos comediante en internet y en teatro. ¿Alguna vez un chiste explotó en redes y no funcionó en vivo (o al revés)?

- Uffff, sí. Hay demasiadas diferencias entre el consumo en vivo y el online. Después de algunos años aprendés qué chistes sirven para redes y cuáles no. Particularmente recuerdo uno que en vivo funcionaba perfecto. Era un chiste sobre comer en la calle mientras caminás, cosa que no sucede tanto en Argentina, pero en el Caribe es demasiado común.

Apenas lo subí a redes, me cayeron encima como si hubiese matado a alguien. Me dio muchísima gracia, porque con otros temas más difíciles de tocar nunca pasó, pero justo con algo tan tonto como comer mientras caminás sí pasó. Entonces, desde ahí, nunca más comí caminando.

Ahora, a la inversa, hay muchas cosas que simplemente no van a funcionar en vivo. Las redes son más orgánicas y no necesitás tantos chistes por minuto para poder decir que el material es bueno. El hábito de consumo es completamente distinto, así que trato de no mezclar, a menos que el tema sea adaptable o tenga sustancia.

Una vez hice un video con una remera arrugada hablando de que no tengo plancha. Sé que si lo hago en vivo, solo verían a un chabón con la remera arrugada contar chistes por 10 minutos. Tétrico.

6. ¿Cómo ves hoy la escena del stand up en Argentina? ¿Y cuál pensás que es tu diferencial en este contexto?

- Siento que es un momento de evolución y de paso de antorcha. A nivel de calidad, no tengo dudas de que es la mejor escena de Latinoamérica. No importa cuánto tiempo pase.

A los comediantes de mi generación siempre nos hablan de los años dorados del stand up en Argentina con muchísima nostalgia, donde había más público en las funciones, más ciclos, más bares y teatros. No conocí eso y claramente tiene que ver con diferentes momentos del país, de la sociedad e incluso de la cultura.

Pero considero que la actualidad es un momento bisagra. Las redes le han dado una ventana a muchísimos talentos para mostrarse y llegar a nuevas audiencias. Ya no se depende tanto de un volanteo furioso en Av. Corrientes, pero sí de una buena actividad en redes.

Foto: prensa Fesjajá

Habemos muchísimos comediantes trabajando fuerte semana a semana para llevar los mejores shows posibles a un público que necesita saber que la comedia está más viva que nunca.

Festivales como el Fesjajá nos ayudan a todos los comediantes —involucrados o no— a tener una meta más por la que trabajar. Creo que el stand up necesita reorganizarse para que se empiece a sentir que todo el trabajo que hacemos puede rendir frutos hasta llegar a ser un medio de vida. Un trabajo real.

Actualmente lo logran muy pocos, pero habemos muchos más que estamos luchando con todo lo que tenemos para llegar a donde queremos estar.

Me da un poco de culpa hablar de “diferencial” porque creo que mis sueños no distan mucho de los de otros colegas que están en el mismo proceso que yo, pero sí creo que mi granito de arena va más por un lado de originalidad, empeño, camaradería y esfuerzo.

Desde que debuté hace 5 años, no he dejado de presentarme ni una semana. Ya vamos por más de 114 shows con Gabba Gabba Hey, el ciclo semanal que llevo en La Silla Eléctrica junto a Ale Contreras y Manu Granadillo todos los jueves. También estoy empezando mi residencia en Taburete Comedia todos los viernes.

Si me convocan a un show un lunes, martes, miércoles o cualquier día de la semana, estoy siempre dispuesto. Todo eso teniendo un trabajo de oficina, jajaja. Como yo, muchos.

Siempre estoy buscando oportunidades. Soy una persona muy insistente con mis metas porque no tengo plan B. Este es mi plan A y quiero que ese plan se cumpla con todas mis fuerzas.

Todo sobre FesJajá, el festival internacional de comedia que llega a Buenos Aires

La risa se apoderará de Buenos Aires con la llegada de FesJajá, el reconocido festival internacional de comedia nacido en Mallorca, que desembarcará por primera vez en la Argentina del 20 al 31 de mayo en Paseo La Plaza.

Considerado uno de los eventos de humor más importantes de habla hispana, el festival fue distinguido en los Iberian Festival Awards como el Mejor Festival Cultural No Musical de la Península Ibérica y ahora buscará conquistar al público porteño con una programación repleta de figuras consagradas y nuevos talentos.

Foto: prensa Fesjajá

La edición argentina contará con shows de stand up, open mics, podcasts en vivo y cruces inéditos entre distintas generaciones de humoristas. Entre los nombres confirmados aparecen Charo López, Juampi González, Darío Orsi, Dalia Gutmann, Hernán Casciari, Damián Kuc y Pablo Fábregas, además de artistas internacionales y referentes del circuito under.

Gabriel Bonilla se presentará el domingo 31 de mayo junto a Brian Rullansky y Manu Horazzi en la Sala Orsai.

Las funciones se desarrollarán en las salas Picasso, Neruda y Orsai de Paseo La Plaza, con una agenda que incluirá espectáculos consagrados, formatos experimentales y propuestas especiales durante casi dos semanas.

Fundado en 2010, FesJajá lleva 17 ediciones realizadas en Mallorca y se consolidó como uno de los festivales de humor más convocantes de España. Por sus escenarios pasaron figuras como Berto Romero, Dani Rovira, Natalia Valdebenito y Fabrizio Copano, entre muchos otros.