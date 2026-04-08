La risa se apodera de la ciudad: FesJajá, el festival de comedia más importante del sur europeo, aterriza por primera vez en Buenos Aires y promete revolucionar la escena porteña.

Del 20 al 31 de mayo, el mítico Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660) será el epicentro de un encuentro único, donde el humor será el gran protagonista.

Nacido en Mallorca y consagrado como el Mejor Festival Cultural No Musical de la Península Ibérica en los Iberian Festival Awards, el FesJajá llega con una propuesta que reúne a los nombres más destacados del stand-up y la comedia, tanto del circuito comercial como del under.

La edición porteña ofrecerá una grilla explosiva: shows de stand-up, open mics y cruces inéditos entre comediantes de distintas generaciones y estilos.

Foto: prensa Fesjajá

Una grilla de lujo: quiénes se presentan en FesJajá Buenos Aires

El festival contará con la presencia de figuras como Charo López, Juampi González, Darío Orsi, Dalia Gutmann, César Aramís, Nachito Saralegui, Hernán Casciari, Damián Kuc y Pablo Fábregas, entre muchos otros referentes de la comedia latinoamericana. Además, habrá invitados internacionales y sorpresas en cada jornada.

Entre los artistas confirmados también aparecen Angelo Colina, Asaari Bibang, Brian Rullansky, Cris Condomí, Fabrizio Copano, Fernando Sanjiao, Gabo Ruíz, Gabriel Bonilla, Jerry Mercurio, Jose Nast, Juli Bellese, Latinómetro Podcast, Loncho Navarro, Lu Miranda, Luisfer Gómez, Manu Horazzi, Manuel Ángel Redondo, Natalia Valdebenito, Nanutria, Pablo Cordonet, Pablo Picotto, Pedro Ruminot, Reina Ángela, Sebastian Gutiérrez, Sergio Moya y muchos más.

Las entradas ya están a la venta en fesjaja.com.ar y la programación completa incluye desde open mics hasta espectáculos consagrados, con funciones en las salas Picasso, Neruda y Orsai del Paseo La Plaza.

Por: MDPH

Foto: prensa Fesjajá

Día por día: la agenda imperdible del festival

Miércoles 20 de mayo: SIPDN Especial: Opiniones Impopulares con Nanutria (Sala Picasso, 22:00), Open mic (Sala Orsai, 20:00).

Jueves 21 de mayo: Pablo Picotto + Pablo Fábregas + comediante sorpresa (Sala Picasso, 23:45), Latinómetro Podcast (Sala Orsai, 20:00).

Viernes 22 de mayo: Asaari Bibang + César Aramís + Nanutria (Sala Picasso, 23:59), Natalia Valdebenito (Sala Orsai, 20:00).

Sábado 23 de mayo: L**** L******** (Sala Picasso, 23:59), Asaari + Natalia Valdebenito + Dalia Gutmann (Sala Neruda, 23:59), Sergio Moya - Modo Incógnito (Sala Orsai, 20:00).

Domingo 24 de mayo: Fabrizio Copano + Fernando Sanjiao (Sala Neruda, 23:15), Asaari Bibang - BiBang Theory (Sala Orsai, 20:00).

Lunes 25 de mayo: Historias Innecesarias en vivo por Damián Kuc (Sala Picasso, 22:00), Reina Ángela + Jose Nast + comediante sorpresa (Sala Orsai, 20:00).

Miércoles 27 de mayo: Daniel Fez - La vida regulichi (Sala Neruda, 22:15), Open mic (Sala Orsai, 20:00).

Jueves 28 de mayo: Juli Bellese + Juampi González + Darío Orsi (Sala Picasso, 23:45), Franco Saraceni, Loncho Navarro, Luisfer Gómez (Sala Orsai, 20:00).

Viernes 29 de mayo: Nachito Saralegui + Pablo Cordonet + Pedro Ruminot (Sala Picasso, 23:59), Jerry Mercurio - Unicornio Stand Up Comedy Swinger (Sala Orsai, 20:00), Cris Condomí + Lu Miranda (Sala Orsai, 22:00).

Sábado 30 de mayo: Facu Díaz + Charo López (Sala Neruda, 23:59), Angelo Colina (Sala Picasso, 23:59), Comedy and Jazz (Sala Orsai, 20:00).

Domingo 31 de mayo: Hernán Casciari, Puro cuento (Sala Neruda, 17:00), Gabriel Bonilla, Brian Rullansky, Manu Horazzi (Sala Orsai, 20:00).

Foto: prensa Fesjajá

FesJajá: una historia de éxito que cruza el Atlántico

Fundado en 2010, el FesJajá lleva 17 ediciones en Mallorca y se consolidó como uno de los festivales culturales más longevos y convocantes de las Islas Baleares.

Cada año, entre octubre y noviembre, reúne a miles de espectadores y a los mejores exponentes del humor español e internacional, con una programación de más de 50 espectáculos.

Foto: prensa Fesjajá

Por su escenario pasaron figuras como Berto Romero, Eva Soriano, Dani Rovira, Martita de Graná, Comandante Lara, Goyo Jiménez, Henar Álvarez, Ernesto Sevilla, Connie Ballarini, Natalia Valdebenito y Fabrizio Copano, entre otros.

En 2023 fue distinguido como Mejor Festival No Musical de España y en 2025 como Mejor Festival No Musical de la Península Ibérica, convirtiéndose en el primer festival de comedia en recibir ese galardón.

Ahora, el FesJajá desembarca en Buenos Aires para seguir haciendo historia y sumar a la Argentina como nuevo epicentro del humor internacional.