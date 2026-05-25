La cantautora colombiana Greeicy lanzó oficialmente Candela, su cuarto álbum de estudio y uno de los proyectos más íntimos y personales de toda su carrera. El disco ya está disponible en todas las plataformas digitales a través de Universal Music Latin.

Tras el éxito de canciones como Limonar, que superó los 2 millones de creaciones en TikTok y obtuvo certificación de Single de Oro en Colombia; Quiero+, que logró posicionarse en charts globales de Spotify y consiguió certificación de Platino en su país; y Discúlpeme Señor, que continúa creciendo en redes sociales gracias a su sonido pegadizo, la artista presenta un trabajo profundamente emocional.

Los sencillos que anticiparon el lanzamiento ya acumulan más de 227 millones de reproducciones combinadas, consolidando el gran presente musical de la cantante.

Greeicy presentó “Candela”, su nuevo álbum (foto de prensa)

Cómo es “Candela”, el nuevo álbum de Greeicy

Candela incluye colaboraciones con Rawayana, Cultura Profética, La Guru, Calema y Branbel, fusionando distintos matices del pop latino, ritmos afro e influencias tropicales.

Greeicy participó activamente en todo el proceso creativo del álbum, componiendo junto a artistas y compositores como Keityn, Kat Dahlia y Branbel. Además, trabajó con productores como CASTA, Gabo, Arat y Ovy On The Drums para darle forma al universo emocional y conceptual del disco.

El resultado es un LP de 12 canciones que retrata una etapa atravesada por emociones intensas, desafíos personales y una fuerte conexión con la fuerza interior. Todo el concepto gira alrededor del “fuego interno”: esa energía que impulsa, transforma y mantiene viva la pasión.

La emotiva reflexión de Greeicy sobre “Candela”

Previo al lanzamiento, la artista compartió en redes sociales una profunda reflexión sobre el significado del álbum.

“Todo lo que ha pasado últimamente en mi vida está aquí en este álbum; todo lo que me ha empujado a continuar es mi CANDELA, esa que todos tenemos, esa que te empuja, esa que te prende, esa que, cuando vos decís: ‘de esta no salgo’, algo te la prende”, expresó Greeicy.

Musicalmente, Greeicy fusionó géneros como afrobeat, dancehall, reggae, bachata, pop y ritmos del Pacífico colombiano para crear un álbum pensado desde el movimiento, el baile y la conexión humana.

“Yo hice la tarea de que cada una de las canciones prendiera mi ‘Candela’, prendiera algo en mí. Este álbum tiene mucho amor y mucha gente bonita que llegó a mi vida”, expresó la artista.

El disco llega acompañado por Mal O Bien, el focus track del álbum, compuesto junto a Keityn, Kat Dahlia y CASTA. La canción mezcla afrobeat y sonidos urbanos para contar una historia de seducción marcada por la energía, el ritmo y la esencia costera.

Greeicy presentó “Candela”, su nuevo álbum (foto de prensa)

Candela también incluye colaboraciones inéditas con La Guru, Calema, Branbel y la banda venezolana Rawayana, ganadora del GRAMMY®. Además, el álbum abre con Mantis, junto a Cultura Profética, una canción que resume el espíritu del proyecto: la fuerza interior y el poder de transformación.

Entre los temas destacados también aparecen Discúlpeme Señor, Curándote y Limonar, el hit que se volvió viral en TikTok con más de 2 millones de creaciones.

La artista llevará el universo de Candela a una gira internacional que comenzará el próximo 17 de julio en Tenerife, España, y recorrerá países como Reino Unido, Canadá, Argentina, Chile, México y Venezuela.