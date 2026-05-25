A Benjamín Vicuña no solo le informaron en plena nota que la China Suárez había dicho que sus hijos, Magnolia y Amancio, tratan a Mauro Icardi como a un padre, sino que además casi lo muerde un perro.

El actor salió del teatro, donde protagoniza Secreto en la montaña junto a Esteban Lamothe, y fue abordado por un cronista de Intrusos.

Lo primero que le preguntó el notero de América fue sobre la larga estadía de sus hijos en Turquía, y Vicuña respondió mientras seguía caminando: “Son cosas que se manejan en privado. Son mis hijos y son cosas que se manejan en la familia”.

En medio de la entrevista, dos perros que estaban sobre la vereda comenzaron a ladrar e intentaron abalanzarse sobre el actor, provocándole un fuerte susto. Sin embargo, como estaban sujetos con correa, el episodio no pasó a mayores.

A Benjamín Vicuña casi lo muerde un perro en plena nota sobre la China Suárez y Mauro Icardi (captura de América TV)

La inesperada reacción de Benjamín Vicuña al escuchar lo que dijo la China Suárez sobre Icardi

En ese caótico contexto, el cronista le consultó por la declaración judicial de la China Suárez en Turquía, donde habló maravillas de Mauro Icardi como padre y aseguró que Magnolia y Amancio lo tratan como un papá.

“¿Eso dijo? Bueno. Lo importante es que mis hijos estén bien”, respondió Benjamín, visiblemente sorprendido.

“¿No sabías eso? Lo dijo en la declaración”, insistió el notero.

“No. Y cuidado con los perros”, cerró Vicuña.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

La declaración de la China Suárez sobre Mauro Icardi como papá

En el documento judicial, la actriz aseguró: “La señora Eugenia manifestó que ella también tiene tres hijos, que dos de sus hijas tienen edades similares a las de las hijas de Mauro y que además tiene un hijo de cinco años”.

Luego agregó: “Señaló que su hijo quiere mucho a Mauro y que la relación de Mauro con sus hijas también es muy buena. Indicó que Mauro es un muy buen padre, que se ocupa muy bien tanto de sus propias hijas como de sus tres hijos, que su comunicación con ellos es muy buena, y que sus propios hijos tratan a Mauro como a un padre y lo consideran como tal”.

Además, la China destacó la convivencia familiar que comparte con el futbolista y las hijas de Wanda Nara.

“La señora Eugenia manifestó que la relación de Mauro con sus hijas es muy buena, que pasan muy buenos momentos juntos, y que en dos ocasiones han permanecido juntos durante períodos prolongados, durante los cuales pasaron momentos muy agradables”, leyó De Brito.

También detalló: “Señaló que juegan juntos, que sus propias hijas tienen edades similares, por lo que se divierten mucho juntas, juegan, se maquillan de forma divertida y bailan”.

Incluso, según el documento, la actriz mostró pruebas del vínculo familiar: “Durante la entrevista, la señora Eugenia mostró desde su teléfono móvil videos y fotografías en los que estaban jugando juntos. Indicó que también existen videos en los que se los ve nadando en el mar y jugando con una pelota”.

En otro tramo de la declaración, la actriz sostuvo: “La señora Eugenia manifestó que mantiene una buena relación con Mauro, que Mauro es un buen padre y un buen progenitor, que actualmente tienen un entorno familiar saludable, y que tienen planes positivos para el futuro, indicando que han hecho buenos planes para todos los niños”.

Por último, el documento cierra con una referencia al difícil contexto judicial y familiar que atraviesan: “La señora Eugenia añadió que, durante el proceso de divorcio que están atravesando Mauro y los niños, ella ha intentado apoyarlos en la medida de lo posible, procurando que los niños no se vean negativamente afectados por la situación, y que durante el tiempo que pasan juntos no hace distinciones entre ellos y sus propios hijos, tratando de ocuparse de ellos y apoyar a Mauro”.