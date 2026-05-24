A casi tres años de enviudar, Carlos Monti (68) confesó que está “conociéndose” con Andrea Bisso (55), con quien compartió dos años de trabajo en Net TV, y Susana Roccasalvo sacó a relucir toda su ironía con su ex compañero al enterarse en Implacables.

En julio de 2024, comenzaron a circular versiones sobre un posible romance entre Monti y Bisso, pero recién este viernes el periodista decidió hablar sin vueltas y blanquear la situación en Siempre primicias (AM650), donde fue invitado para analizar la polémica entrega de los Martín Fierro.

Antes de despedirse, Monti fue consultado por los rumores que lo vinculaban tanto a Andrea Bisso como a Nancy Duré, panelista de Puro Show. El conductor fue claro como pudo: “La verdad, las adoro a las dos”, comenzó diciendo.

“Andrea empezó a hacer espectáculos conmigo cuando ella trabajaba en Crónica TV y yo veía las notas. Dije: ‘Esta chica podría funcionar’, la llamé y la incorporé a América. O sea, ella empezó a hacer espectáculos conmigo. Y a Nancy, la Negra, también. La conozco de cuando era redactora en Pronto, pero con Nancy nada que ver. Somos amigos”, explicó.

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Pero cuando los panelista presionaron un poco al conductor, este confesó: “Con Andrea nos estamos conociendo”. El periodista contó que el romance es reciente: “Ahora, hace poquito. Mucho después de todo lo que inventaron”, dijo y reveló que el romance ahora es posible porque “están dadas las condiciones”.

En Implacables, Susana le echó en cara a Monti que no está “conociéndose” con Andrea. “Acordate del verano de 1992 o de 1993. Hicimos un programa con Diego Diaz y Leo Montero. Yo era cronista, y necesitábamos otra, y entró una chica divina que era Andrea Bisso”, recordó.

Fotos: capturas El Nueve

“Ella le puso el ultimátum de que tenía que blanquearla porque hace mucho tiempo que salen”, agregó Nacho Rodríguez. “Sí, claro que hacen una linda pareja: la de una chica joven con un señor grande. Pobre. Y en este momento ella lo debe estar abrazando porque perdió River. Mirá, Monti, no me llamaste. Te voy a matar”, lanzó.

“Me alegro mucho por él porque la pasó muy mal. La vida continúa. Fue un excelente marido con el que yo compartí muchísimos años. Hay que seguir, así que te deseo todo lo mejor, Carlos, y a vos también Andrea”, cerró la conductora.

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