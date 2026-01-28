El rumor de que Carlos Monti (68) está saliendo con una periodista suena hace rato, y con el regreso del conductor de MBA a la Televisión Pública se reavivó el coqueteo con Andrea Bisso (55).

“Con Andrea somos amigos hace tiempo”, aclaró Monti ante las risas pícaras de sus panelistas que no le creían ni un poquito.

Sonrojado, Carlos se la jugó por completo en vivo por su excompañera de Entrometidos: “Está llegando a tal extremo esta situación que la voy a invitar a salir”.

Andrea Bisso., la mujer que intenta seducir Carlos Monti. (Foto: @andreabisso70)

“Hay que ver si ella acepta”, remató Monti, en momentos en que en el videograph de su propio ciclo le hacían lluvia de corazones y titulaban “romance”.

Andrea Bisso y Carlos Monti compinches en Net TV.

Luego subió la apuesta: “Es muy linda mujer, no estoy descubriendo nada nuevo. Ella es un 10”.

Andrea Bisso., la mujer que intenta seducir Carlos Monti. (Foto: @andreabisso70)

La respuesta de Andrea Bisso en vivo a Carlos Monti

Casi al mismo tiempo, Andrea habló desde NET TV y dejó abierta la chance de noviazgo: “Uno nunca sabe cuándo puede comenzar el amor. Tendría que ver qué me pasa cuando me invite a comer”.

Carlos Monti.

Divorciada y madre de dos hijos, Bisso reveló: “Me acompañó mucho en 2023 cuando falleció mi mamá. Todos los días me preguntaba cómo lo llevaba. Me sentí acompañada”.

Al final, Andrea Bisso fue contundente sobre Carlos Monti: “Con todos los cafés que le hice, si me invita a comer que no sea un pancho a la costanera”.

Por qué Carlos Monti le cambió la vida a Andrea Bisso

En diálogo con Ciudad, Andrea recordó cómo Carlos le cambió la vida: “Nos conocemos hace 30 años. Yo era movilera en Crónica TV en 1995 y me convocó para sumarme a El Periscopio, cuando él estaba en América con Graciela Alfano. Ahí cambie de rumbo, del noticiero al espectáculo”.

“Igual, tengo lista de espera”, cerró Andrea irónica sobre la propuesta de Carlos.