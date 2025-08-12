La noticia de que Carlos Monti estaba en pareja con una de las mejores amigas de su esposa, a dos años de quedar viudo había generado una revolución, pero ahora la mujer rompió el silencio y liquidó al periodista.

“Empezamos a salir al año de la muerte de Silvia, más o menos. (...) Fue una relación que no creo que haya sido extraña, pero que no sigue”.

Ahí la agente inmobiliaria deslizó que fue ella quien dejó a Monti en marzo, y que él intentó reconquistarla en las últimas horas: “Se cortó porque no daba para más”.

Y mientras Lizi se lamentaba en la nota con Puro Show de que “según lo que dijeron salió con un montón de gente en este último tiempo”, su hija presente disparó: “Con Anamá Ferreira”.

Al final, la ex de Carlos Monti se quejó de que él le “decía a todo que no” cuando le preguntaba por los rumores de romance con otras, y que además le compraba las mismas flores que le dejaba a su viuda en el cementerio.

“Fui negada y la reconciliación no está en mis planes”, disparó ante Fernanda Iglesias.

CÓMO COMENZÓ EL ROMANCE DE CARLOS MONTI CON LA AMIGA DE SU ESPOSA TRAS QUEDAR VIUDO

“A Carlos lo conozco desde que tiene 18 años más o menos. Yo era muy amiga de Silvia y vecinas desde la adolescencia. Compartimos los casamientos, yo fui al de ella, ella vino al mío, con Carlos", precisó.

“Mis padres eran amigos de los padres de Silvia. Yo he festejado cumpleaños en la casa de Silvia porque cumplimos las dos al mismo día”, continuó.

“Arrancamos hablando de Silvia, de cómo estaba él. Empezamos a salir y salimos como novios, pero no le pusimos tanto título. Toda la familia sabía que salíamos. He ido a la comunión de la nieta, no había nada oculto”, cerró la última pareja de Carlos Monto.