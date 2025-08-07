El duelo de Carlos Monti por el fallecimiento de su esposa, Silvia Liceaga, parecería haber terminado tras casi dos años, y aseguran que el periodista formó pareja.

“Carlos se acercó a una amiga” de la madre de sus tres hijos, reveló Fernanda Iglesias.

La mujer se llama María Elizabeth, “pero le dicen Liz”, aclaró la panelista de Puro Show.

Carlos Monti con novia nueva tras quedar viudo.

Entonces, Iglesias comentó que “eran amigos todos” y por eso Carlos “la conoce mucho”.

CÓMO MURIÓ LA ESPOSA DE CARLOS MONTI

Silvia Liceaga estaba casada con Carlos Monti desde 1981 y era madre de sus tres hijos.

Fue diagnosticada con leucemia a fines de 2016 y estaba con internación domiciliaria.

Silvia falleció a principios de noviembre de 2023.