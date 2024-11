Desde que firmó contrato con América TV en abril de 2023, Marcelo Tinelli solamente revivió el Bailando y el Cantando para esa señal, y logró que Mariana Fabbiani hiciera lo propio con DDM, pero no logró muchas más innovaciones, por lo que no seguirá en ese canal en 2025.

En Entrometidos, Carlos Monti recordó que “cuando llegó a América Tinelli contó que lo hacía porque necesitaba cambiar de aire y energizarse nuevamente”. “Y cuando desembarcó pidió determinadas condiciones, y en una de esas lo complacieron, y fue justamente esa la que lo llevó a la renuncia”, agregó, en un juego “enigmático”.

“A vos se te termina un contrato el 31 de diciembre”, le dijo Monti a Débora D´Amato. “Normalmente a esta altura del año te llaman para decirte ‘Vamos a renovar’. Si no te llaman, das por sentado que del otro lado no hay intención de renovarte y vos te adelantás y decís ‘Yo no voy a renovar’”, ejemplificó el conductor.

POR QUÉ TINELLI SE VA DE AMÉRICA TV TRAS DOS MENOS DE DOS AÑOS DE GESTIÓN COMO GERENTE ARTÍSTICO

“En el final de audio, él me dice ‘la verdad es que yo no quiero seguir como director artístico’”, adelantó Carlos, al respecto. “No hay renovación ni de parte del canal, ni de parte de él. Él medice ‘se termina el contrato. No renuevo. No quiero seguir como programador de América. Queda una charla pendiente con Juan Cruz Ávila”, contó Monti tras revelar que se trataba de Marcelo Hugo Tinelli.

“Ávila desembarca el 1° de diciembre en América y aún no hubo llamado. La idea de Marcelo es ver si puede festejar los 20 años de ShowMatch en América”, dijo, y agregó contundente: “se terminó Tinelli, por lo menos como director artístico de América”

“Fueron dos años, se terminó el contrato, a otra cosa. Veremos si el año que viene sigue en América. Por ahora, futuro incierto”, arriesgó. Monti definió al conductor como “un gran vendedor”, pero que “no lo ve trabajando en las redes porque no es su hábitat natural”, e inclusive tampoco lo considera para un programa de streaming.

