Marcelo Tinelli y Soledad Aquino (62) se separaron a inicio de la década de 1990 cuando la carrera del conductor comenzaba a despuntar con VideoMatch y Ritmo de la noche, y desde entonces sus vidas corrieron por carriles muy separados como la mamá de Mica y Cande lo hizo notar.

Soledad habló el viernes con Socios del espectáculo, donde logró hacerse entender pese a los “comentarios” de su loro, y explicó por qué sus romances no tuvieron tanta trascendencia en los medios como los de su ex.

Tras confesar que conoce a Alfa de Gran Hermano, Soledad contó que su última relación la tuvo “este año, aunque no lo blanqueó”. “Lo que pasa es que cuando llegás a una edad en que ya estás formado, ya no es como antes que uno se casaba, se juntaba, tenía un novio y proyectabas vivir juntos. Ahora tenemos la vida armada”, señaló.

Soledad Aquino, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli (Foto: Instagram / m.soledadaquino - milett)

QUÉ DIJO SOLEDAD AQUINO SOBRE LAS PAREJAS CON UNA GRAN DIFERENCIA DE EDAD

En este sentido, Aquino planteó por qué no pudo congeniar. “La pareja tiene que tener muchas afinidades. El tema que hablamos de la edad. Yo no voy a salir con un pendejo de 40″, aseguró.

A la hora de dar las causas de esa decisión, Soledad manifestó que será “porque le llevaría 20 años de vivencia, de vida”. “Si no, me aburro, no tengo gente inteligente, alguien que esté par. La palabra pareja es par”, sentenció.

Cuando le consultaron si la situación fuera a la inversa, tal como ocurre con Marcelo Tinelli (64)y Milett Figueroa (32) o como su hija Cande (33) y Coti Sorokin (51), ella reaccionó. “Si son felices, cada uno, que cada uno es feliz a su su manera”, especificó.

“Yo no puedo estar con alguien que sea un pelot…, perdón. Yo soy una mina súper espiritual, formada, tengo formación musical, histórica, estudié museología, publicidad, soy una gran lectora. A mí tener un nabo que no sepa nada de nada… me aburro, me torro”, cerró.

Soledad Aquino, Cande Tinelli y Coti Sorokin

