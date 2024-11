Socios del Espectáculo entrevistó a Soledad Aquino desde su casa y su loro, Paco, interrumpió la nota. “Empezó el loro eh, quiere ser protagonista, vamos a tener que taparlo”, comentó y todos estallaron de risa.

Entonces, la ex de Marcelo Tinelli contó: “Tiene 20 años, este va a vivir y nos va a matar a todos. Los vecinos me cag... a pedos, cuando me mudé lo primero que miré era si podía traer animales, yo soy muy bichera”.

Soledad Aquino y su loro en Socios del Espectáculo.

“Lo van a tapar porque sino se va a comer la nota él. ¿Está jodiendo mucho el loro? Cuando me siente hablar a mí el tipo tiene que intervenir, me dice ‘mi amor’, ‘mamá'. Hay que taparlo porque me distrae a mí”, dijo entre risas Soledad.

SOLEDAD AQUINO, SOBRE SU SALUD: “LO QUE ME PASÓ FUE UN ANTES Y UN DESPUÉS”

Soledad Aquino habló de su salud y el trasplante de hígado al que tuvo que someterse en el 2021 luego de haber estado casi tres meses internada en el Sanatorio de la Trinidad.

“¿Fue un antes y un después lo que te sucedió?”, indagó Nancy Duré y ella dijo sincera: “Sí, totalmente de acuerdo, como a la gente que le suceden cosas graves, fue un poco traumático”.

