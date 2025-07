Este lunes se supo que Luciano Castro decidió tomar cartas en el asunto luego de que Sabrina Rojas hiciera un sonoro posteo en sus redes sociales tras el faltazo del actor al cumpleaños de su hija Esmeralda.

Este lunes, la conductora de Pasó en América publicó una foto con sus dos hijos a la que tituló “Siempre y para siempre”. “Nosotros, siempre juntos, con mil aventuras y cosas vividas, semanas tras semanas de nuestras vidas. Porque no hay nada más lindo que compartir con ustedes”, escribió.

“Me hace feliz hacer y estar, jamás podría perderme un momento tan lindo porque trabajando, aún hubiera corrido solo para soplar las velas. Ni loca me lo perdía. Las personas eligen y yo los elijo siempre”, agregó.

Foto: Instagram @rojassasi

En otra postal, abrina se mostró abrazada a su hija Esme y agregó: “Con este abrazo puedo asegurar que me siento todopoderosa”. Finalmente, Sabrina se mostró bailando y lanzó: “¿Yo? Siempre feliz, orgullosa de mi. Disfrutando a mis hijos y mi vida”, reveló.

CÓMO FUE EL DEMOLEDOR POSTEO DE SABRINA ROJAS QUE PROVOCÓ A LUCIANO CASTRO A RECURRIR LA JUSTICIA

“Lloré sin cargar energías pesadas oscuras que durante tantos años me hice cargo, soportando y disimulando, porque para mis hijos la vida es bella. Creo que se me nota la plenitud desde esa fecha. Sí, me amo. Amo mi vida y cuando no te queda otra te das cuenta que sola podés con todo y encima sos feliz”, cerró la modelo.

Foto: Instagram @rojassasi

“Sabrina Rojas hizo un descargo en Instagram liquidando a Luciano Castro porque de la hija que tienen y se perdió ese momento mágico y no sé qué”, resumió Ángel de Brito en LAM. “Y Luciano Castro va a actuar judicialmente contra Sabrina Rojas. El ‘Gordo’ se hinchó los huevos y dijo ‘Hasta acá llegamos’”, agregó el conductor.

Foto: Instagram @rojassasi

“Cautelar para Sabrina Rojas para que no hable más de temas de familia que incluya a los mejores, que son grandes ya, pero son menores de edad. Luciano va a la Justicia y le mete una cautelar. Hoy aprovechen en Pasó en América porque llega en cualquier momento”

Marcela Feudale contó que, del lado de Castro, le contaron que el actor le pidió cambiar la fecha al cumpleaños para poder asistir, pero Sabrina no quiso demorarlo, y de ahí el faltazo que generó toda esta situación.

