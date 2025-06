A poco más de medio año de que Sabrina Rojas decidiera hacer una explosiva catarsis en los medios sobre el romance de Luciano Castro y Griselda Siciliani, y acusara a la actriz de haber estado “obsesionada” con quien era su marido y haber sido motivo de conflicto cuando estaban juntos, llegó la paz.

La actriz y conductora les propuso a sus seguidores de Instagram que le hagan preguntas y no ignoró una alusiva a Castro y Siciliani.

“¿Cómo es tu relación hoy en día con el padre de tus hijos y con su pareja?”, le consultaron. Con contundencia, Sabrina respondió: “Bien, estamos en paz”.

Luego de la tormenta mediática y personal, Rojas sanó, soltó y dio vuelta la página.

Foto: Instagram.

POR QUÉ SABRINA ROJAS HABÍA TRATADO DE “CÍNICA” A GRISELDA SICILIANI

A tres años y medio de la separación de Luciano Castro y Sabrina Rojas,el romance del actor conGriselda Sicilianile removió dolorosos recuerdos a la exesposa del galán, a tal punto que decidió ventilarlas sin filtros en los medios, en noviembre pasado.

Luego de que Sabrina contara en Bondi que “no tiene piel con Griselda” por hechos del pasado,Rojas vio una nota de Siciliani desestimando sus declaraciones y decidió contraatacar con todo.

Al tanto de las palabras de la ex de Castro, Griselda fue abordada por LAM, y esto dijo: “Cuando escuchás que alguien no te quiere o tiene algo con vos, no te gusta. Me gustaría que me quieran. Yo quiero que todos me quieran. Incluso, Sabrina”.

Con bronca, Rojas le dio una nota a Intrusos y le respondió con todo: “Es mucho ego o un nivel de cinismo altísimo que se lo admiro. Porque dijo que yo la quiera. Conociendo nuestra historia, ¡qué cinismo!”.

Sobre su firme decisión de “no fingir demencia” cuando le preguntan su Griselda se metió en su matrimonio con Luciano, Rojas contestó: “No reparo en si algo molesta o no molesta. Digo lo que tengo ganas, cuando tengo ganas”.

“Si yo tengo que tener un problema con cada mujer con la que salió Lu, no puedo que saludar al mundo. Mi problema es otro… Y cuando sos medio desprolijo terminás siendo rehén de un lado y del otro”, concluyó Sabrina, dándole también un palito a Castro.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.