En su visita a Intrusos, a Sabrina Rojas le consultaron si le duele que Luciano Castro diga que le gustaría envejecer con Griselda Siciliani y sorprendió con su respuesta.

“¿Te duele que Luciano diga que quiere envejecer con Griselda?" , indagó Rodrigo Lussich y ella contestó sincera: “No, ya no, en otro momento sí me hubiese dolido, pero ya no”.

“¿Pero decís ‘al final sabía que esto iba a ser así’?, insistió el conductor y la conductora dijo: “Claramente tuvieron una historia de amor que por distintas cosas de la vida se desencontraron y se terminaron encontrando”.

Sabrina Rojas en Intrusos (Foto: captura de América).

“Yo con la catarsis que hice me di cuenta que lo sané, en otro momento era ‘a mí ni me la traigas’ pero hoy no tengo problema, mis hijos la adoran y a su hija Margarita también”, sentenció Sabrina.

SABRINA ROJAS REVELÓ QUÉ RETOQUE ESTÉTICO SE HIZO CON SU PRIMER SUELDO

Sabrina Rojas contó en Pasó en Américaen qué gastó su primer sueldoy al final hizo una reflexión sobre la decisión que tomó en ese entonces: “Mi primer sueldo importantefue con una publicidad que hice para un desodorante, me hice las lolas, me alcanzaba justo”.

Sabrina Rojas en Pasó en América (Foto: captura de América).

“Una vez que salí de ahí me fui a Avenida Cabildo a comprarme strapless, porque ya estaban sostenidas y me iba al boliche feliz. Qué estupidez, ¿cómo una boludez nos pone seguras? Para mí era un lujo porque yo pagaba el alquiler”, aclaró luego la conductora.

