En el marco de la presentación de la nueva obra teatral de Luciano Castro, Caer y Levantarse, Griselda Siciliani fue entrevistada por Desayuno Americano y sorprendió al revelar que el actor le pidió casamiento.

“Él dijo en una entrevista que quiere vivir con vos pero que vos no, ¿no está en tus planes?”, le preguntó el movilero y ella contestó: “No, no me gusta, no es algo que disfruto; ya sé lo que me gusta y lo que no, y ya sé que convivir no me gusta, no quiero”.

“Pero bueno, nos reímos de eso, no nos parecemos mucho en un montón de cosas, somos muy diferentes en esas cuestiones, pero nos reímos. Tenemos buen humor, hablamos mucho, nos reímos mucho de nosotros, de nuestras pavadas, de nuestras diferencias. Y la pasamos bien”, remarcó la actriz.

“¿El casamiento es una posibilidad? ¿Te gustaría?“, insistió el periodista y fue entonces cuando confesó: ”No es de las cosas que más ilusión me dan en la vida. Me propuso mil veces, sí" .

“¿Le dijiste que no?" , le consultaron desde el programa de Pamela David y Griselda cerró: “Le digo que si no es de verdad sí, si no hay que firmar nada sí. Estamos muy bien, muy enamorados”.

GRISELDA SICILIANI ACOMPAÑÓ A LUCIANO CASTRO EN EL ESTRENO DE SU OBRA, CAER U LEVANTARDE: LAS FOTOS

Griselda Siciliani acompañó a Luciano Castro en su estreno teatral (Foto: Movilpress).

Paola Krum y su novio, Patricio Abadi, acompañaron a Luciano Castro en su estreno teatral (Foto: Movilpress).

