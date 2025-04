Si bien su noviazgo con Griselda Siciliani avanza a paso firme con el correr de los días, Luciano Castro reveló cuál fue la condición que le puso su pareja para iniciar la relación.

“A grandes rasgos, desde que empezamos me miró a los ojos y me dijo ‘vos estás grande, tengo un millón de cosas importantes, más importantes que vos, no me hagas perder tiempo’, y a partir de ahí construimos un proyecto personal juntos enorme e increíble”, reveló el actor en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Además, Luciano no escatimó en halagos para su “gran compañera”, como él mismo la definió: “Es hermosa, generosa y tiene un millón de cualidades que cualquier amigo o compañero de ella te lo puede decir; no sólo yo, que nos amamos y tenemos un proyecto de vida gigante. Además, es una actriz recontra formada y talentosa, es impresionante. Cuando ella me felicita, puedo ver que me lo dice como colega, y eso es lo que más me emociona”, agregó.

Foto: RS Fotos

En cuando a las veces que lo acompaña al teatro, destacó: “Dejando de lado lo enamorado que estoy de ella, sentir que ella, como actriz, me está mirando, me llena de orgullo y de emoción; pero también lo siento como una enorme responsabilidad”.

“Nos conocemos desde muy jóvenes y tenemos un camino muy allanado, que no hace falta que estemos dando vueltas”, sumí. Y cerró, sincero: “Yo sé quién es ella y ella sabe muy bien quién soy yo; y cada uno tiene bien claro lo que quiere para su vida”.

LA SIGNIFICATIVA FRASE QUE ELIGIÓ LUCIANO CASTRO PARA SALUDAR A GRISELDA SICILIANI EN EL DÍA DE SU CUMPLEAÑOS

En medio del gran momento personal que atraviesa desde que comenzó una nueva historia de amor con Griselda Siciliani, Luciano Castro recurrió a las redes para dedicarle unas dulces palabras a su novia en el día de su cumpleaños.

“Feliz cumple”, escribió el actor en varias postales que subió a Instagram Stories, (una de ellas exclusiva de Ciudad Magazine) junto a un emoji de un corazoncito violeta.

“Hasta el final”, resumió, dejando en claro que quiere pasar el resto de su vida junto a la actriz, con quien se mostró muy acaramelado en varias publicaciones que la parejita compartió en las redes.

¡Están a full!