A poco de compartir dulces fotos de su cumpleaños N°50 acompañado de su pareja, Griselda Siciliani, Luciano Castro fue contundente al responder si las críticas afectan a la pareja.

“No nos afectan para nada. Al contrario, nos fortalecen”, atinó a decir el actor, sin querer ahondar en el tema, en una nota que dio a LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América.

La consulta se debió al posteo que había subido Griselda a Instagram Stories donde se la ve muy acaramelada con el galán y la picante frase “Me gustás más que a los 30″.

Foto: Captura (América)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

SABRINA ROJAS REVELÓ QUE LUCIANO CASTRO LE PIDIÓ VOLVER MUCHAS VECES DESDE QUE SE SEPARARON

A cuatro años de ponerle punto final a su historia de amor con Luciano Castro, cuyo fruto de esa relación nacieron Esperanza y Fausto, Sabrina Rojas reconoció que, en todo este tiempo, el actor intentó regresar con ella.

Así lo dio a conocer la propia conductora de Pasó en América: “Yo me separé hace casi 4 años y siempre que me preguntan por Luciano, creen que él me dejó por alguien. La gente se olvida de nuestra historia. Nosotros nos separamos hace cuatro años como un acuerdo, porque no nos aguantábamos más y ya”, comenzó diciendo Sabrina en una nota que dio a Desayuno Americano.

“Después, cada uno se puso de novio. En su momento, él con Flor Vigna y yo con otra persona (Tucu López), y la vida va transitando. A veces me dicen, ‘no puedo creer cómo te dejó por tal’”, agregó.

Sabrina Rojas complementó su look de alto verano con un collar de caracoles. (Foto: Instagram/@rojassasi)

Y siguió: “Ahora, en estos cuatro años, Luciano quiso volver un montón de veces. Y un montón de veces, yo le dije que no. Cuando tenés una familia, supongo que muchas veces te tira eso y te replanteás el vivir en familia, supongo. No sé, no estoy en la cabeza de él”.

“A nosotros nos costó años separarnos. Por la piel, por el proyecto de familia, por un montón de cosas. Estuvimos 12 y creo que los últimos cuatro estuvimos trabajando la separación donde no la podíamos concretar porque tal vez nos separábamos un mes y volvíamos. Hasta que finalmente llegó el momento en el que pudimos separarnos como pareja. Después, somos una familia”, remarcó.