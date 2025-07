A pocas horas de que Nicolás Vázquez y Gimena Accardi anunciaran que le pusieron punto final a sus 18 años de amor, Yanina Latorre reveló detalles de la conversación privada que mantuvo con la actriz.

“Gimena me dijo recién que estaban haciendo terapia de pareja y que lo intentaron y que lo intentaron, pero que tenían muchas discusiones y que no volvieron a tener esa convivencia”, comenzó diciendo la panelista de LAM en vivo.

“A mí me dio la sensación, por cómo hablé, que fue él el de la decisión porque ella me dijo que es el hombre de su vida, que no descarta volver y que ella cree que en un año va a estar de nuevo con él”, agregó.

Foto: Captura de Instagram Stories (@gimeaccardi)

Y cerró: “Por eso me da la sensación que es una crisis más de él que de ella. Que ella no se imagina su vejez sin él al lado. Que por ahí en un año están de nuevo juntos. Es como muy amplio. Porque si vos crees que vas a estar en un año con alguien, ¿para qué te separás? La decisión fue del otro. Esto estoy sacando conmigo”.

Yanina Latorre: “Gimena me dijo que es el hombre de su vida, que no descarta volver y que ella cree que en un año va a estar de nuevo con él”.

NICOLÁS VÁZQUEZ Y GIMENA ACCARDI SE SEPARARON TRAS 18 AÑOS DE AMOR: “ES TIEMPO DE TOMAR CAMINOS DISTINTOS”

Después de 18 años de amor, Nicolás Vázquez sorprendió a todos sus seguidores al recurrir a las redes para anunciar su separación de Gimena Accardi, a través de un sentido y profundo posteo.

“Después de compartir con @gimeaccardi 18 años la vida, acompañándonos en las buenas, en las malas y en todos esos momentos que nos marcaron para siempre, hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos”, comenzó diciendo Nicolás en Instagram Stories.

“No fue una decisión fácil porque hay mucho amor, respeto y una historia profunda que nos une. Vivimos momentos hermosos, atravesamos tormentas, crecimos juntos, reímos, lloramos y construimos un vínculo que siempre llevaremos en nuestro corazón”, agregó.

Foto: Captura de Instagram Stories (@nicovazquezok)

“Desde hace un tiempo venimos peleándola, intentando todo lo que estuvo a nuestro alcance, perotambién entendiendocon madurez que, a veces, lo más sano es soltar.Elegimos, hoy, transitar la vida por separado, pero el amor, aunque tome nuevas formas, sigue estando. Y el respeto mutuo será siempre el puente que nos una”, siguió.

Por: Fabiana Lopez

Y cerró, con un pedido especial: “Compartir esta noticia no es sencillo porque duele. Pero creemos que es desde la honestidad y el cariño que también se honra lo vivido.Les pedimos que nos acompañen con comprensión, respeto y amor en este momento tan íntimo”.