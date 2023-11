Se celebraron los esperados Premios Ace 2023, en los que la Asociación de Cronistas del Espectáculo entregaron las distinciones a lo mejor del teatro del 2022 y 2023. Y Tootsie, la obra de Nicolás Vázquez, actor y productor, fue una de las más votadas.

Al musical, con dirección de Mariano Demaria y protagónico de Vázquez, le fue muy bien. Contento por haber recibido cuatro galardones, el actor celebró en Instagram con una foto a lo Lionel Messi durmiendo con sus estatuillas, como también lo hizo el futbolista cuando ganó La Copa Mundial de Qatar.

“4 premios Ace para Tootsie: mejor actor, mejor comedia, mejor director y mejor vestuario. Este personaje me da mucho y me enseña cada noche. Por suerte, seguiré haciéndolo otra temporada y eso me hace sentir muy bendecido”, expresó, feliz.

“Gracias, gracias, gracias siempre”, también sumó junto a las fotos sosteniendo sus premios junto a su pareja, Gimena Accardi, quien lo apoya incondicionalmente.

TOOTSIE ES UNA DE LAS OBRAS MÁS VISTAS

Ovacionado de pie por el público presente, Nico Vázquez y todo el elenco de Tootsie se despidieron de la primera temporada con un record absoluto: en 180 funciones, 180.000 espectadores.

Todas las funciones se hicieron a sala llena con localidades agotadas, terminando primera en recaudación y espectadores (según los datos de AADET).

En el final de la última función, Nico presentó un nuevo video parodia de Whitney Houston en donde anunció, emocionado, junto a Julieta Nair Calvo y todo el elenco, que la aclamada comedia de Broadway, que tiene 8 nominaciones a los premios ACE, volverá a presentarse en el Teatro Lola Membrives el 4 de enero de 2024.