Moria Casán no se guardó nada y, fiel a su estilo, lanzó una serie de comentarios picantes sobre Wanda Nara tras conocerse las nominaciones a los Martín Fierro de televisión abierta 2026. En su programa La Mañana con Moria, la diva repasó su extensa trayectoria y aprovechó para marcar diferencias con la empresaria y conductora de MasterChef.

“Debido a mi trabajo estoy nominada nuevamente, como tantos años que me ha premiado la gente de APTRA, para los Martín Fierro como mejor conductora”, festejó y luego recordó sus inicios en la televisión: “Creo que empecé a ser conductora de la tele en mi primer programa, que se llamó el Club Privado de Moria, que después pasó a ser Monumental Moria, ahí estuve muchos años”.

“Después pasé por todo tipo de trabajos, talk show, canales diferentes y poder llegar a ustedes de otra manera, que no sea ni el cine ni el teatro, que estar acá todos los días en la tele ofreciéndoles lo mejor, realmente me siento muy honrada”, agareció la One.

Moria Casán opina sobre los nominados en los Martín Fierro (Foto: captura de eltrece).

En medio de su repaso, enumeraron a sus compañeras de terna: “Estás con Vero Lozano, Pamela David, Karina Mazzocco,Georgina Barbarossa, Mariana Fabbiani y con Wanda Nara”. Fue entonces cuando la diva no dejó pasar la oportunidad para lanzar una chicana.

QUÉ DIJO MORIA CASÁN DE LA NOMINACIÓN DE WANDA NARA EN LOS MARTÍN FIERRO

Tras escuchar los nombres de las conductoras que están nominadas con ella en la terna Labor en Conducción Femenina, Moria Casán ninguneó sin filtros a Wanda Nara: “Todas mujeres del espectáculo salvo alguna por ahí... igual está en el espectáculo, pero no tiene linaje atrás de trayectoria".

Los nominados a los Martín Fierro de TV 2026 (Foto: Instagram/@telefe).

“Estamos hablando además, de que todas estas personas (señala a todas las demás nominadas en la terna, menos a Wanda) hacemos programas diarios, en vivo, y no grabados. La señora Nara hace un programa, pero grabado”, agregó y remató con una frase que dejó en claro su postura: “El grabado tiene una gran diferencia, falla algo, cortás y volvés a repetir. El vivo es lo que da, mi amor, es sin red, es un papito, mamita, tenés impronta”.

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