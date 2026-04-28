Las primeras imágenes ya empezaron a circular y dejaron a todos hablando: Wanda Nara se mete de lleno en la actuación con una historia (que se llamará “¿Querés ser mi hijo?“) que promete escándalo, romance y giros inesperados.

En esta producción, Wanda se pondrá en la piel de Lucía, una mujer de 40 años que ve cómo su mundo se derrumba al descubrir la infidelidad de su pareja. Con el corazón roto, se ve obligada a volver a su antiguo departamento de soltera y empezar de cero.

Pero lo que parece un nuevo comienzo pronto se convierte en una trama llena de enredos: en su nueva vida conoce a Javier, un vecino de 23 años, a quien le propone un insólito plan: que se haga pasar por su hijo para poder conseguir un trabajo.

Se conocieron las primeras imágenes de la serie vertical que tendrá a Wanda Nara como protagonista. Foto: Prensa

Lo que arranca como una mentira estratégica termina derivando en algo mucho más intenso: un romance inesperado entre ambos, pese a los 20 años de diferencia.

Las imágenes del rodaje muestran un clima íntimo y distendido, con escenas que combinan drama y complicidad. En una de ellas, Wanda aparece junto a sus compañeros de elenco 8entre ellos, Agustín Bernasconi, con quien enfrentó fuertes rumores de romance en el pasado) -y otros grandes actores- en un living, rodeados de detalles cotidianos, mientras ensayan y comparten momentos que anticipan la química en pantalla.

Se conocieron las primeras imágenes de la serie vertical que tendrá a Wanda Nara como protagonista. Foto: Prensa

Sobre este nuevo desafío, la mediática expresó con entusiasmo: “Estoy trabajando y ensayando hace meses para este día. Iniciar el rodaje de una producción internacional no sucede todos los días y hacer una película es un esfuerzo enorme que solo se logra trabajando en equipo con mucho compromiso”, remarcó.

“Atravesé momentos personales muy difíciles para llegar hasta donde estoy hoy. Este es un nuevo desafío en mi vida y como todo lo que hago, lo llevo adelante con una enorme responsabilidad y muchísima pasión”, agregó.

Se conocieron las primeras imágenes de la serie vertical que tendrá a Wanda Nara como protagonista. Foto: Prensa

“¿Querés ser mi hijo? es mi primera película de ficción, una remake de una producción mexicana que es récord de audiencia en México. Es una comedia romántica hermosa, divertida y emocionante”, cerró, entusiasmada.

El rodaje comenzó el sábado 25 de abril en Montevideo y continuará entre Uruguay y Argentina. La producción está a cargo de Elefantec Global y Fox Entertainment, con estreno previsto para finales de 2026 en cines.

Foto: Prensa

Foto: Prensa

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

WANDA NARA MOSTRÓ LAS PRIMERAS ESCENAS CON EL PERSONAJE DE CHINA SUÁREZ EN SU SERIE Y REVOLUCIONÓ LAS REDES

El esperado proyecto de Wanda Nara continúa dando de qué hablar, y esta vez la empresaria sorprendió a sus seguidores con un posteo en sus redes sociales que dejó sin palabras a todos. La protagonista de la serie vertical que protagonizará con Maxi López y que promete ser un éxito rotundo, mostró las primeras imágenes de sus escenas junto al personaje de Eugenia “La China” Suárez, un momento clave en la historia que ya está siendo analizado por los usuarios.

La encargada de ponerse en la piel de la eterna rival de Wanda es Débora Nishimoto, una actriz de origen japonés que es pareja de Esteban Lamothe.

En la imagen, que subió a Instagram Stories, se ve a Wanda con cara serie, frente a un espejo. A su lado, Débora (en el rol de Eugenia) también está con un gesto parecido.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

El elenco no se queda atrás y suma nombres fuertes: Pachu Peña será el abogado de Maxi, mientras que César Bordón y Sebastián Presta tendrán roles clave dentro de la historia. El rodaje, según trascendió, comenzará la próxima semana.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

A estas revelaciones se sumó Ángel de Brito, quien completó el mapa de personajes desde sus redes. Presta interpretará a un productor dentro de la ficción, Bordón será un gerente de marketing y Eugenia Guerty encarnará a la directora.