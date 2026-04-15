En el competitivo y a veces conflictivo mundo de la farándula argentina, donde los caminos de Wanda Nara y la China Suárez parecen líneas paralelas destinadas a no cruzarse jamás, el dinámico universo de las tendencias ha logrado lo impensado.

Una coincidencia estética sutil pero innegable ha encendido las alarmas del fashion watch: la apuesta compartida por un accesorio que grita personalidad, las hebillas “no invisibles”. Esta coincidencia no es casualidad.

Wanda Nara apuesta a las "hebillas a la vista", la tendencia en 2026 (Foto: Instagram/@wanda_nara).

Responde al resurgimiento con fuerza de una estética que fusiona la nostalgia de los años 90 con un toque de luxury street style. Pero, ¿qué significa este guiño de estilo compartido por dos de las mujeres más influyentes del país?

¿Una tregua de estilo? Los looks con hebillas

Tanto Wanda como la China han demostrado que este accesorio no es solo una herramienta práctica, sino una declaración de intenciones.

La interpretación de Wanda: Lujo y Simetría. Wanda Nara suele inclinarse strass, logomanía de marcas de lujo o diseños minimalistas pero de materiales nobles. Su técnica es precisa: dos o más pasadores colocados de manera simétrica a un lado de la cabeza, sobre el cabello lacio o con ondas glossy, un peinado de acabado impecable que ella domina a la perfección. Wanda Nara suele inclinarse por versiones más pulidas y estructuradas. Siguiendo su estilo característico, opta por hebillas conpero de materiales nobles. Su técnica es precisa: dos o más pasadores colocados de manera simétrica a un lado de la cabeza, sobre el cabello lacio o con ondas, un peinado de acabado impecable que ella domina a la perfección. El toque de la China: Rebeldía y Frescura. La China Suárez, fiel a su estilo más casual chic y relajado, adopta la tendencia con un aire más descontracturado. Prefiere hebillas de carey, colores vibrantes o incluso diseños con formas (como los recordados clips de conejito). Su apuesta es por la asimetría o por usar una sola hebilla para despejar el rostro de manera orgánica sobre su melena wavy natural, aportando un aire fresco, juvenil y un tanto rebelde.

La China Suárez apuesta a las "hebillas a la vista", la tendencia en 2026 (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

Por qué el Non-Invisible Barrette es la tendencia del 2026

Este accesorio representa una ruptura con la discreción de años anteriores, donde el objetivo era ocultar los clips. Hoy, mostrar la estructura es parte del diseño. El fenómeno se inscribe en varias macrotendencias:

Regreso al Y2K: Las hebillas a la vista son un emblema de la estética de principios de los 2000.

Lujo Accesible: Permite elevar cualquier outfit sin una gran inversión.

Versatilidad Total: Se adaptan a cualquier tipo de cabello y ocasión, desde un look de día hasta un peinado de noche sofisticado.

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