El cumpleaños de China Suárez sigue sumando capítulos lujosos. Luego de haber celebrado el 9 de marzo en Turquía, Mauro Icardi organizó una nueva sorpresa para su pareja: un viaje en avión privado a Milán junto a sus amigos y la mamá de la actriz.

Durante la escapada, el futbolista compartió en sus redes sociales una imagen desde una exclusiva boutique de Hermès, acompañada por emojis de regalos, lo que dejó entrever que la actriz recibió nuevos obsequios de lujo.

Mauro Icardi en Milán en una tienda de lujo (Foto: captura de Instagram/@mauroicardi).

La marca francesa es una de las más exclusivas del mundo de la moda internacional y tanto sus carteras como cada una de las prendas que se exhibe en la tiena se consideran verdaderos objetos de colección.

La China Suárez mostró la nueva cartera que le regaló Mauro Icardi (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

CUÁNTO CUESTÁN LAS CARTERAS DE HERMÈS

Entre los modelos más famosos de Hermès se encuentran las icónicas Birkin y Kelly, que tienen listas de espera en muchas boutiques del mundo.

Según guías de precios actualizadas del mercado de lujo, los valores aproximados de estas carteras en 2026 son:

Birkin 25: entre 11.400 y 15.800 dólares en boutique. En el mercado de reventa puede superar los USD 25.000 o incluso USD 60.000, dependiendo del cuero y la edición, según la página FARFETCH.

Hermès Birkin 25 2025 (Foto: FARFETCH).

Birkin 30: entre 12.200 y 16.900 dólares en boutique. En reventa suele ubicarse entre USD 20.000 y USD 37.000, según el estado y el material.

Hermès Birkin 30 2014 (Foto: captura de FARFETCH).

Kelly 25: entre 11.800 y 15.200 dólares en boutique. Las versiones en cuero exótico pueden superar USD 54.000.

Hermès Kelly 25 2025 (Foto: FARFETCH).

Kelly 28: entre 12.200 y 16.100 dólares en boutique. En el mercado de lujo secundario o puede llegar a USD 50.000 o más.

Hermès Kelly 28 2024 (Foto: FARFETCH).

Pero los precios pueden escalar mucho más cuando se utilizan materiales exóticos como cocodrilo o avestruz. En esos casos, algunas versiones superan fácilmente los 50.000 dólares e incluso pueden alcanzar cifras superiores a 200.000 dólares en modelos extremadamente exclusivos.

UNA MARCA ASOCIADA AL LUJO EXTREMO

Las carteras de Hermès no solo son famosas por su precio, sino también por su exclusividad. Grandes celebridades internacionales e incluso Wanda Nara se ha hecho eco de la colección que tiene de esta marca como de otras grandes de lujo. En el caso de esta, la producción es limitada y cada pieza puede tardar decenas de horas en ser confeccionada de forma artesanal.

Wanda Nara mostró su colección de carteras y zapatos. (Foto: Instagram / wanda_nara)

Por eso, cuando Mauro Icardi mostró su paso por la boutique de la marca en Milán, muchos interpretaron que se trataba de un nuevo regalo de lujo para China Suárez, en medio de un cumpleaños que parece no terminar.

