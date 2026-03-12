El conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo mediático, esta vez con un fuerte cruce entre sus abogadas.

Durante la participación de Elba Marcovecchio en el ciclo de Moria Casán, sostuvo: “Los alimentos provisorios son los que tramitan acá. Ni en Turquía, ni en Italia, se presentó la demanda de alimentos definitiva, lo que Wanda pide en Italia es alimentos para ella, pero allá le dicen ‘señora, usted se presenta como Maria la del Barrio, pero es Thalía’”.

Consultada por LAM sobre los dichos de su colega, Ana Rosenfeld no dudó en salir al cruce: “Hizo una gran mezcolanza la doctora, con todo el respeto que me merece. Primero, se casaron bajo el régimen de ganancialidad, ocurrieron hechos de mucha gravedad, que hicieron un quiebre muy fuerte en la pareja”.

Ana Rosenfeld le respondió a Elba Marcovecchio (Foto: captura de LAM).

“Se firmaron convenios de separación de bienes, a raíz de la aparición de una tercera persona. Eso produjo una separación, al punto tal de que estuvieron muchas veces a punto de divorciarse”, agregó y explicó que “esa separación de bienes fue absolutamente equitativa”.

LA EXPLICACIÓN DE ANA ROSENFELD SOBRE LA DIVISIÓN DE BIENES DE WANDA NARA Y MAURO ICARDI

Ana Rosenfeld explicó en el programa de Ángel de Brito por qué la división de bienes de Mauro Icardi y Wanda Nara fue “absolutamente equitativa”: “Así como Wanda se queda con propiedades que dan renta y autos, el señor Icardi se quedó con cuentas bancarias y dinero que da intereses. Los dos están literalmente en el mismo nivel”.

Sobre la cuestión de los alimentos, la abogada de Wanda fue tajante: “Elba Sigue insistiendo con que no hay un juicio de alimentos definitivo. Hoy incluso hasta me quiso chicañar diciendo que la liquidación que habían aprobado era la de Payarola. Le quiero recordar a la colega que la liquidación que se aprobó, independientemente de quién haya hecho la cuenta”.

