Mientras el conflicto judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara por la división de bienes suma nuevos capítulos en Italia, Eugenia “la China” Suárez volvió a quedar en el centro de la escena con un gesto que no pasó inadvertido.

La actriz viajó a Milán para acompañar a su pareja durante una semana clave marcada por audiencias judiciales, tensión mediática y una enorme exposición pública. Y lejos de optar por el bajo perfil, decidió compartir con sus seguidores distintos momentos de su estadía junto al delantero.

La publicación que dio que hablar fue tomada en el interior de un avión privado, donde ambos posaron abrazados y sonrientes, rodeados de flores y una torta con velas: “Siguen las sorpresas. Mauro Icardi, te amo”, escribió la actriz junto a la imagen, dejando en claro el clima de complicidad e intimidad que atraviesa la pareja.

Los posteos llegaron en medio del hermetismo judicial que rodea el enfrentamiento legal entre Wanda e Icardi, lo que sumó aún más impacto a las imágenes compartidas por Eugenia.

En medio del fuerte revuelo mediático por el conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la abogada Ana Rosenfeld decidió salir a aclarar públicamente qué ocurrió en la reciente audiencia que se llevó a cabo en Italia.

A través de sus redes sociales, la letrada compartió un contundente mensaje en el que desmintió varias de las versiones que circularon en los medios sobre el proceso judicial que enfrenta la expareja.

“Por favor. No repitan falsas noticias. La audiencia que acaba de terminar solo fue de conciliación respecto a la pretensión de Mauro de deshacer la separación de bienes”, escribió Rosenfeld en su cuenta de Instagram.

De esta manera, la letrada dejó en claro que el encuentro judicial no estuvo centrado en el divorcio entre la empresaria y el futbolista, como se había informado en algunos programas y portales.

Según explicó, la audiencia se enfocó únicamente en el intento de Icardi de revertir el régimen de separación de bienes que mantiene con Wanda Nara. Además, Rosenfeld remarcó que la jueza fue tajante durante la audiencia y que la postura de su clienta quedó bien respaldada: “¡La jueza fue clarísima! Y Wanda Nara está feliz”, aseguró en su publicación.

El posteo llegó justo cuando el escándalo mediático por el llamado “Wandagate” vuelve a sumar capítulos, con versiones cruzadas sobre la situación legal y personal de la pareja que durante años fue una de las más mediáticas del mundo del espectáculo.