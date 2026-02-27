La batalla legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo explosivo. Tras conocerse que el delantero fue intimado a saldar una deuda cercana a los 150.000 dólares en concepto de manutención de sus dos hijas, la reacción en las redes no tardó en llegar y fue Ana Rosenfeld -abogada de la empresaria- quien dio que hablar con sus posteos.

La letrada compartió en su historia de Instagram un mensaje más que elocuente: “Gana en silencio, deja que piensen que estás perdiendo”, se pudo leer en un cartel.

Pero no fue la única publicación. También sumó otra frase con dirección clara: “Tribunales queda en la calle Lavalle 1212”, en alusión directa al ámbito donde se dirimen las causas judiciales de Familia.

Asimismo, Rosenfeld tambián dio que hablar con la imagen que plasmó en su muro con otras fuertes palabras: “Muévete en silencio. Solo habla cuando sea el momento de decir ‘Jaque Mate’”, lanzó, picante.

EL PICANTE POSTEO DE WANDA NARA QUE ESTALLÓ EN LAS REDES: ¿ESTÁ DEDICADO A LA CHINA SUÁREZ?

En medio de las versiones cruzadas y las especulaciones que la rodean, Wanda Nara volvió a encender las redes sociales con un posteo que muchos interpretaron como una indirecta para Eugenia “la China” Suárez.

La conductora de MasterChef Celebrity subió a sus historias de Instagram una imagen con una frase contundente: “Crea una vida que no te haga desear otra”. El mensaje, acompañado por el tema “Yellow” de Coldplay, no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Si bien Wanda no mencionó a nadie, el contexto hizo que todas las miradas apuntaran nuevamente a la China, con quien mantiene una historia cargada de tensión desde hace tiempo.

Fiel a su estilo, Wanda eligió el misterio y dejó que la frase hablara por sí sola. Pero en el universo de las redes —y con los antecedentes que existen—cada palabra parece tener un destinatario claro.