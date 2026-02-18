En medio de un nuevo capítulo del enfrentamiento judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Ana Rosenfeld volvió oficialmente a ponerse al frente de la defensa de la empresaria en el fuero familiar. Y fiel a su estilo, no eligió el silencio.

Lejos de esquivar la polémica, la letrada utilizó sus redes sociales para responder con dureza a los argumentos del entorno del delantero y poner el foco en un punto clave: la deuda alimentaria.

El conflicto escaló luego de que Elba Marcovecchio y Lara Piro, abogadas de Icardi, reiteraran en distintos medios que Wanda debería acreditar sus ingresos antes de que el jugador —actual figura del Galatasaray— abone la cuota alimentaria correspondiente. Según esa postura, existiría información que no fue presentada en el expediente.

Foto: Instagram (@ana.rosenfeld) Por: Fabiana Lopez

Pero Rosenfeld salió al cruce y desmintió esa versión. Aseguró que los alimentos provisorios fueron fijados por la Justicia, que están vigentes y que no es la madre quien debe presentar ingresos para que se cumpla la obligación, sino que el foco está puesto en el cumplimiento por parte del padre.

“La única verdad surge del expediente y no es lo que la otra parte quiere instalar en los medios. Es falso que Wanda debe acreditar ingreso", remarcó Rosenfeld.

Foto: Instagram (@ana.rosenfeld)

Y cerró, tajante, contra el futbolista: “Por el contrario, es el señor Icardi quien debió acompañarlos para calcular debidamente el porcentual a abonar la cuota. Al día de hoy las cuotas alimentarias fijadas judicialmente y confirmadas por cámara están impagas”.

Ana Rosenfeld: “La única verdad surge del expediente y no es lo que la otra parte quiere instalar en los medios. Es falso que Wanda debe acreditar ingreso”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA MILLONARIA FORTUNA QUE MAURO ICARDI DEBERÍA PAGARLE A WANDA NARA PARA DIVORCIARSE Y CASARSE CON LA CHINA SUÁREZ

El escándalo no da tregua. Mientras crecen los rumores de casamiento entre Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez, se conoció la impactante cifra que el futbolista tendría que pagarle a Wanda Nara para cerrar el divorcio.

La información la dio Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, donde detalló qué ocurrió en la última audiencia en Italia: “No llegaron a ningún acuerdo. La próxima audiencia va a ser el 25 de marzo. Y todavía no está firmada la sentencia”, arrancó diciendo la conductora.

El dato no es menor: sin sentencia firme, no hay divorcio. Y sin divorcio, no hay casamiento posible con la China: “Hasta que no termine el divorcio con Wanda, no va a haber casamiento”, agregó.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

¿Y qué es lo que traba todo? La cifra. Según contó Latorre, la jueza italiana fue clara con los abogados de Icardi: “Todavía acá no hay culpable. No hay sentencia. No hay sentencia de divorcio. Pero la jueza les dijo que si querían llegar a un arreglo, él le tiene que pagar a Wanda dos millones de euros”.

Una suma millonaria a la que, según Yanina, el delantero “se opone terminantemente”: “Cuando pasó todo el temita del WandaGate con la China, en ese momento Mauro quería que Wanda lo perdone. Entonces, hicieron una división de bienes donde le cedió todo”.

Yanina Latorre: “No hay sentencia de divorcio. Pero la jueza les dijo que si querían llegar a un arreglo, él le tiene que pagar a Wanda dos millones de euros”.

“Él ahora quiere llevar para atrás esa división de bienes. Pero la jueza le dijo que no”, cerró la presentadora, en medio de esta historia que parece seguir sumando capítulos.