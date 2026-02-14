Facundo Ventura reveló en La Mañana con Moria, tras el escándalo de los supuestos chats y llamados de Mauro Icardi a Wanda Nara mientras la China Suárez estuvo en la Argentina, cómo ve el futbolista del Galatasaray a la conductora de MasterChef Celebrity.

El periodista contó qué le dijo un allegado directo del deportista: “Dijo otra cosa muy terrible, quiero aclarar que no sé si esta palabra la usó literalmente Icardi o es la mirada que tiene esta persona con respecto a la opinión de él con Wanda: Mauro le tiene asco”.

Ventura fue más allá y aseguró: “Me dice: ‘Todo lo que está haciendo Wanda es porque sale el divorcio en 3, 2, 1, en marzo y no se lo banca. Lo quiere separar de la China porque no la quiere ni ver’”, detalló, dejando en claro que el entorno del delantero asegura que es Nara la que seguiría enganchada con él.

QUÉ DICE EL ENTORNO DE MAURO ICARDI SOBRE LOS SUPUESTOS MENSAJES A WANDA NARA

El escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo. En medio de rumores sobre supuestos mensajes y llamados entre la expareja, mientras la China Suárez está en la Argentina, el periodista Facundo Ventura contó en el programa matutino de eltrece qué dice el círculo más íntimo del futbolista sobre la situación.

Según el panelista, una fuente directa y de máxima confianza del entorno del deportista le desmintió rotundamente que el delantero haya escrito o intentado llamar a Nara: “Me desmiente que Mauro le haya escrito o intentado llamar a Wanda. Me cuenta esta persona que habló con Mauro y que le ha mostrado los chats, en donde Wanda le vive escribiendo a Mauro, pero él no le responde”, relató el periodista en vivo.

