Las redes sociales se llenaron de amor en el Día de los Enamorados y varias figuras del espectáculo compartieron cómo arrancaron este 14 de febrero. Desde regalos de lujo hasta románticas dedicatorias y postales familiares, así vivieron San Valentín Antonela Roccuzzo y Leo Messi, Wanda Nara, Maxi López, Julieta Prandi, Cami Homs, Celeste Cid e Indiana Cubero con sus respectivos amores.

El 14 de febrero siempre es una fecha especial para los famosos, que suelen elegir sus cuentas de Instagram para mostrar momentos íntimos y románticos. Este año no fue la excepción y varias celebridades argentinas sorprendieron con sus primeras publicaciones dedicadas al amor.

ANTONELA ROCCUZZO Y LIONEL MESSI: UN REGALO GIGANTE LLENO DE AMOR

Una de las sorpresas más comentadas fue la de Antonela Roccuzzo. La empresaria e influencer mostró en sus historias de Instagram el impactante regalo que le hizo el campeón del mundo Lionel Messi: un enorme oso de peluche acompañado por un ramo de rosas rojas.

El gesto romántico del capitán de la Selección Argentina rápidamente se volvió viral y volvió a confirmar que, pese a los años juntos, la pareja sigue celebrando el amor con detalles especiales.

WANDA NARA Y UN COMIENZO A PURO ROMANCE CON MARTÍN MIGUELES: ¿RECONCILIADOS?

Fiel a su estilo, Wanda Nara arrancó el Día de los Enamorados con una selfie desde la cama, luciendo un look natural y mostrando en primer plano sus joyas y un detalle que no pasó desapercibido... estaba muy bien acompañada y todo indica que habría un acercamiento a Martín Migueles.

Más tarde, compartió una imagen de exclusivas bolsas de la firma Bvlgari apoyadas sobre la cama, con la vista de fondo que ofrece su nueva casa con amarras y yates. Si bien no escribió un mensaje extenso, las imágenes hablaron por sí solas: regalos de alto impacto y una mañana relajada marcaron el inicio de su San Valentín 2026.

MAXI LÓPEZ CELEBRÓ 12 AÑOS DE AMOR CON DANIELA CHRISTIANSSON

Por su parte, Maxi López compartió una romántica publicación con postales junto a su esposa, Daniela Christiansson: “Happy Valentine’s Day, my forever” y el hashtag #12years, dejando en claro que celebran más de una década juntos.

Tras el pacto buena onda con Wanda Nara, Maxi se muestra más que consolidado con su pareja y madre de sus hijos más chicos, lejos de los escándalos mediáticos, mostró su costado más íntimo y enamorado en una fecha muy especial.

JULIETA PRANDI Y EMANUEL ORTEGA A PURO ROMANCE EN EL CARIBE BRASILERO

Julieta Prandi eligió una imagen espontánea junto a Emanuel Ortega en el Día de los Enamorados. En una divertida selfie tomada a través del espejo lateral de un vehículo, se los vio sonrientes y en su mejor momento.

La conductora, que disfruta de unas vacaciones con sus hijos y los del cantante en Maragogi, apostó por un momento relajado y natural, dejando ver la complicidad que comparte con su pareja.

CAMI HOMS Y JOSÉ “EL PRINCIPITO” SOSA, ENTRE EL AMOR Y LA FAMILIA

Cami Homs también se sumó a los saludos por San Valentín, pero con un tinte familiar. En sus historias publicó una imagen en blanco y negro de su pareja disfrutando de una cena romántica y otra postal en la que se lo ve sosteniendo a su hija en brazos.

“Este papi me vuelve loca” y “Este año somos dos las enamoradas de vos. Feliz día mejor papá del mundo. Te amamos hasta el infinito”, escribió la modelo, dejando en claro que el amor se multiplica en su familia.

INDIANA CUBERO, ENAMORADA Y A PURO ROMANCE

Indiana, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero compartió un collage de fotos junto a su novio, un joven futbolista, con quien se mostró en cenas románticas y momentos al aire libre.

“Feliz día mi vida, te amo”, escribió sobre una de las imágenes, mientras que él respondió con otro mensaje cargado de ternura. La joven apuesta al bajo perfil, pero dejó ver que atraviesa un presente sentimental muy feliz.

CELESTE CID Y SANTIAGO KOROVSKY: ASÍ CELEBRARON EL AMOR

Celeste Cid no se quedó afuera de la fecha y compartió románticas postales junto a su pareja, dejando en claro que vive un presente amoroso pleno. Con imágenes íntimas y mensajes delicados, la actriz celebró el Día de los Enamorados con su estilo característico, más sutil pero igual de emotivo.

