La guerra judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo en las últimas horas luego de que ambos participaran de una audiencia por su divorcio en Italia. Tras el encuentro, fue la propia conductora de MasterChef Celebrity quien decidió hablar públicamente y contar qué ocurrió puertas adentro del tribunal.

En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, la empresaria dio detalles del avance del proceso legal y aseguró que la resolución no será inmediata. “Recién terminó la audiencia de divorcio en Italia. La pasaron al 25 de marzo y la jueza le pide que me pague dos millones de euros por el divorcio, pero él se negó”, expresó.

QUÉ DIJO WANDA NARA SOBRE SU SEPARACIÓN

Según explicó Wanda Nara, en la legislación italiana existe la obligación de responder económicamente en función de los ingresos al momento de iniciar un trámite de divorcio. “Eso se llama pagar un assegno”, detalló, haciendo referencia a la compensación que podría corresponderle.

Además, sostuvo que el futbolista pretende un esquema de sociedad sobre los bienes compartidos, algo que —según indicó— fue rechazado por la magistrada. “Él me pide que seamos socios de todo y la jueza le dijo que yo no tengo obligación de ser socia. Todo esto lo hace para dilatar”, lanzó.

Wanda Nara y Mauro Icardi. (Foto: IG)

En ese sentido, la mediática fue contundente respecto al futuro del trámite: “No hay manera que salga el divorcio. Él tiene que pagar y por eso retrasa todo”.

Finalmente, aclaró que la división de bienes se tratará en una instancia separada del proceso principal y que el punto clave ahora es la compensación económica. “La jueza le dijo que tiene que pagar dos millones de euros y si no paga se dilata todo. Es eso o un sueldo hasta que me vuelva a casar yo”, concluyó.