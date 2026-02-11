Wanda Nara volvió a sacudir las redes sociales con un posteo explosivo que no pasó inadvertido y que fue leído como un durísimo ataque contra Eugenia “la China” Suárez. Sin nombrarla, la empresaria dejó una serie de frases demoledoras que encendieron la polémica y reavivaron un conflicto que parece lejos de apagarse.

La conductora de MasterChef Celebrity comenzó su descargo hacia su exesposo, Mauro Icardi: “Los niños y los borrachos no mienten. ¿El alcohol o lo que realmente sentís? Unos mensajitos de WhatsApp más para la Justicia, con fecha de ayer”, expresó, dejando entrever que el conflicto también tiene un costado legal.

Pero el tono subió aún más cuando apuntó contra el entorno y las decisiones personales: “Qué peligro tantos niños en el medio de un hombre ciego de odio y venganza”, escribió, en una frase que resonó fuerte entre sus seguidores.

Foto: Captura de X (@wanditanara) Por: Fabiana Lopez

Lejos de frenar, Wanda fue por más y lanzó una de las frases más comentadas del posteo, con un claro destinatario: “Y qué poco vale una mujer que se presta a todo esto por dinero. Soportar insultos públicos, descuidos, faltas de respeto por mayor y que te usen”.

El cierre fue tan contundente como lapidario, con una reflexión que muchos interpretaron como el golpe final: “El amor se nota y cuando no hay mucho más… es tanto más digno trabajar y no depender de NADA ni NADIE. El mismo que ayer me escribió es el de hace 3 años. Guarden este tweet”, finalizó, picante.

Foto: Captura de X (@wanditanara) Por: Fabiana Lopez

WANDA NARA CONFIRMÓ QUE ICARDI LE ESCRIBIÓ A LA MADRUGADA TRAS SALIR DE LA FIESTA

El escándalo suma un nuevo capítulo explosivo. En medio de las versiones cruzadas y la tensión mediática, Wanda Nara confirmó que Mauro Icardi le escribió en la madrugada, apenas salió de una fiesta. La información la dio Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, donde leyó en vivo los mensajes que le hizo llegar la propia empresaria.

“¿Me contás de Mauro? ¿Te habló ayer? ¿Qué pasó?”, relató Yanina que le preguntó directamente a Wanda. Y la respuesta no tardó en llegar. “Sí, me empezó a escribir a la madrugada saliendo de la fiesta”, detalló.

Pero el dato más fuerte llegó después. La conductora de MasterChef Celebrity dejó en claro que Icardi no solo le escribió, sino que tenía otras intenciones: “Y me quería llamar por cámara. Él estaba en su camioneta”, leyó Yanina, dejando entrever que el futbolista buscaba un contacto más directo con su ex y madre de sus dos hijas, aunque Wanda se negó a cumplir con su pedido.

¿Cómo le caerá a la China Suárez esta información?