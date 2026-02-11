En medio del escándalo por el video del supuesto beso y la reaparición de fotos con Wanda Nara, Mauro Icardi volvió a dar que hablar, pero esta vez por un gesto que dejó poco lugar a dudas sobre su presente sentimental.

El futbolista compartió en sus historias de Instagram una impactante foto en blanco y negro de la China en ropa interior, recostada sobre una cama, luciendo un conjunto de lencería negra. La imagen, originalmente publicada por su novia, fue replicada por Icardi con un detalle que no pasó inadvertido: varios emojis babeando, dejando en claro cuánto le gustó la producción para la marca de Ivana Figueiras.

Sin escribir una sola palabra, el delantero expresó todo con esos gestos virtuales que hablaron por sí solos. En un contexto cargado de versiones cruzadas y rumores sobre crisis, su reacción pública funcionó como una declaración directa de deseo y apoyo hacia la actriz.

¡Clarito!

Por: Fabiana Lopez

MAURO ICARDI ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS LAS FOTOS CON WANDA NARA Y EL ESCÁNDALO POR EL SUPUESTO BESO A OTRA MUJER

Mauro Icardi decidió hablar. Y lo hizo en un momento caliente, marcado no solo por el video en el que aseguran que estaría a los besos con otra mujer en una fiesta, sino también por la reaparición de fotos junto a Wanda Nara que volvieron a circular en sus redes sociales.

A través de un extenso descargo en sus historias de Instagram, el futbolista fue contundente: “¿Qué pasó con la farándula argentina? ¿Están cayendo en picado y ya no saben qué inventar?”, comenzó diciendo, visiblemente molesto.

Luego, cuestionó con dureza a los periodistas y panelistas que replicaron versiones sobre su vida privada: “Las barbaridades que hay que leer para que cuatro gatos locos se la den de periodistas. ¡Qué decadencia!”, expresó. Incluso ironizó sobre quienes opinan de su carrera profesional: “Se creen también opinólogos de fútbol y de contratos, y los tengo 24 horas hablando de mí cuando no saben ni que la pelota es redonda. Dan vergüenza”.

Por: Fabiana Lopez

Sobre las imágenes de la celebración, fue tajante y puso el foco en un detalle físico para desmentir que sea él: “El video del cumpleaños en el que supuestamente estoy a los besos, se les olvido que tengo todo el cuello tatuado, pero repiten como loritos por unas visualizaciones”.

Pero uno de los puntos más fuertes de su mensaje tuvo que ver con las fotos con Wanda que reaparecieron en medio de la polémica. Sin nombrarla directamente, dejó una frase que no pasó inadvertida: “No desarchivo fotos, quédense más que tranquilos que no tengo nada que recordar de mi pasado cuando mi presente es INCREÍBLE y con la mujer que amo, y quiero estar toda mi vida”.

Mauro Icardi: “No desarchivo fotos, quédense más que tranquilos que no tengo nada que recordar de mi pasado cuando mi presente es INCREÍBLE y con la mujer que amo y quiero estar toda mi vida”.

Con esas palabras, Icardi dejó en claro que no piensa mirar atrás y que apuesta todo a su relación actual con la China Suárez. Además, acusó a ciertos sectores de “difamar, inventar y no informar”, y cerró con una frase filosa: “Al que le quepa el poncho que se lo ponga. Y recuerden, ni mi futura mujer ni yo, vivimos de sus payasadas”.

¡Tremendo!