En medio de la polémica que despertó un video donde aseguraron que se ve a Mauro Icardi besando a una chica en una fiesta, Eugenia “la China” Suárez reaccionó con contundencia en las redes sociales.

Lejos de quedarse en silencio, la actriz compartió una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje tajante. Sobre las imágenes viralizadas, escribió: “Acá es así. No importa chequear (igual son parecidos)”, escribió, junto a varios emojis de caritas riéndose, dejando en claro que, para ella, el hombre que aparece en la grabación no es su pareja.

En la publicación se ve a Lucas Torreira, compañero de Icardi en el equipo Galatasaray con una descripción tajante: “Es terrible ver que los medios argentinos mienten constantemente y que haya gente que se las crea. Que Dios te conceda sabiduría”, se puedo leer.

Foto: Captura de X (@elejercitodelam) Por: Fabiana Lopez

Pese a que Eugenia se mostró muy segura de su novio, a los pocos minutos de haber hecho su descargo, la actriz optó por borrar su posteo, tal vez para calmar las aguas.

No obstate, Ángel de Brito logró captarlo y compartirlo con los usuarios de X (antes Twitter): “Explica la China”, atinó a decir el conductor de LAM, exponiendo la postura que había tomado la joven horas atrás.

China Suárez: “Acá es así. No importa chequear (igual son parecidos)”.

EXPLOSIVO: WANDA NARA CRUZÓ A MAURO ICARDI POR QUERER MUDARSE A ESTAMBUL CON LAS NENAS Y SU ANTIGUA “AMANTE”

Wanda Nara volvió a encender la polémica y esta vez no dejó lugar a dudas. En una nota que dio a El Diario de Mariana, la empresaria acusó nuevamente a la Eugenia “la China Suárez” de haber sido la amante de Mauro Icardi y la señaló como el verdadero origen del conflicto familiar que aún sigue en disputa judicial.

Sin rodeos, Wanda fue contundente al explicar por qué, según ella, la situación de Icardi con las dos hijas que tienen en común nunca pudo resolverse: “Yo creo que el único conflicto es ese, no hay otro conflicto”, afirmó, en referencia a la cuota alimentaria que debe pagar el futbolista.

Además, Wanda apuntó contra el pedido de restitución internacional de sus hijas, al que calificó de absurdo: “Después, bueno, está el conflicto que está en el aire de la famosa restitución, que no tiene ni pies ni cabeza”, lanzó, visiblemente molesta.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

En ese contexto, la empresaria cuestionó duramente que se defienda la idea de que las nenas se muden a Turquía: “También que dos mujeres defiendan a un papá que se quiere llevar a Estambul a vivir a dos niñas con la que fue el amante”, dijo, sin filtro, en referencia a las abogadas de Icardi.

“Mis hijas ya lo expresaron en un montón de situaciones que no quieren vivir en ese país”, siguió. Y cerró, sin vueltas: “Sí quieren ver a su papá, tienen comunicación todos los días, siempre la tuvieron”.