El relato que Mauro Icardi le habría hecho a Wanda Nara sobre el encuentro con la China Suárez en Paris en 2021, lo que desató la crisis que a la larga terminó con el matrimonio, volvió a escena después de que tras un agresivo posteo de la conductora de MasterChef Celebrity, y ahora la protagonista de Hija del Fuego, la venganza de la Bastarda respondió al hueso.

“La necesidad de tanta cosa todo el tiempo es clara”, chicaneó María Euguenia a Wanda en diálogo con Puro Show.

Entonces continuó: “Había dicho algo de olor a marihuana, o algo así”.

China Suárez en Puro Show sobre Wanda Nara.

“Es de lo que se ríen mis amigos y mi familia, porque todos saben que tengo una obsesión con los perfumes y con estar siempre impecable y todo”, reveló.

Por qué Wanda golpeó a la China con sus supuestos malos olores

Ahí analizó: “Me imagino que habrán querido lastimarme por ese lado”.

“Pero si supieran que a mí no me lastimaron. No hay forma. Gastan energía, tiempo, plata en pagarle a gente (para hostigarme)... ¡No se me mueve un pelo. Estoy feliz de la vida. Estoy enamoradísima!“, exclamó la China.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Sin embargo describió ese y otros gestos hostiles de Wanda: “Fue súper violento eso. (...) Pero hubo cosas peores con menores de edad, con mis hijos, y muchas cosas. Pero eso habla de quién lo hace”.

“Hay cosas que no vale la pena, que yo no gasto ni dos minutos. Es tan feo, es tan bajo, es tan triste. Yo ni lo recibo. No me importa. O sea, habla de quién lo hace”, cerró China Suárez dejando en claro que su enfrentamiento con Wanda Nara es total.