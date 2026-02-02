Eugenia “La China” Suárez volvió a quedar en el centro de la escena tras una charla íntima y sin filtros con Moria Casán en La Mañana con Moria. Fiel al estilo punzante del programa, la actriz fue consultada sobre su presente sentimental con Mauro Icardi, la vida lejos de la Argentina y, sobre todo, si le teme a una posible infidelidad del futbolista.

Todo comenzó con la pregunta al hueso que le hizo la conductora del programa del eltrece en vivo: “¿Tenés miedo por alguna infidelidad o que mande algún like como te mandó a vos, Mauro?”, indagó. Y la respuesta fue inmediata y contundente: “No, miedo no”, arrancó diciendo la China, dejando en claro que hoy la confianza es la base de la relación.

“Confío mucho en Mauro. Tenemos una relación muy linda que va más allá del ruido externo. Nos volvemos como un bloque”, agregó, dejando en claro como vive su noviazgo.

Mauro Icardi y la China Suárez. (Foto: @mauroicardi)

Por último, la China fue tajante al responder si perdonaría una infidelidad: “No, eso está clarísimo y yo lo digo de entrada. Yo no volvería a confiar. Sé que sería un suplicio la relación después. Ponfío en Mauro, lo escucho, sé que es un hombre que no miente y se me rompería todo eso y no tendría cómo vovler a creerle. No tengo paciencia con esas cosas”.

La China Suárez: “No perdonaría una infidelidad, eso está clarísimo y yo lo digo de entrada. Yo no volvería a confiar“.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL VIDEO DE LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI EN LA INTIMIDAD DE SU CASA EN TURQUÍA: “MIS OJITOS CHINOS”

Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi volvieron a ser el centro de todas las miradas tras la publicación de un video e imágenes íntimas que el futbolista compartió en sus redes sociales, donde se los ve muy acaramelados dentro de su casa en Turquía.

En una de las postales, la pareja aparece besándose, en un momento de absoluta cercanía y complicidad, lejos de flashes oficiales pero muy cerca del corazón de sus seguidores. La escena, capturada en un ambiente cálido y cotidiano, deja ver a ambos relajados, sonrientes y entregados al momento.

Pero eso no fue todo. En otra imagen que también subió Icardi, se puede ver a la China recostada en un sillón, vestida con un mono en tonos verdes, con capucha incluida, mientras mira directo a cámara. Una postal hogareña, sensual y natural, que refuerza el clima de intimidad que el futbolista decidió compartir: “Mi chica hermosa”, escribió sobre la postal que se vio en Instagram Stories, con dos corazoncitos verdes.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

“Mis ojitos chinos”, sumó en el video, junto a emojis de caritas enamoradas, dejando en claro el tono romántico (y provocador) de la publicación, donde Eugenia no duda en comerle la boca a su pareja.

¡Están a full!

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi)