Moria Casán sorprendió al anunciar en La Mañana con Moria que el próximo lunes 2 de febrero realizará un nuevo mano a mano en vivo con la China Suárez.

Será la segunda entrevista que la diva le hará a la actriz, quien esta vez saldrá al aire desde Turquía, país donde se instaló junto a Mauro Icardi.

La actriz saldrá al aire desde la mega casa a la que se mudó con el futbolista para comenzar a escribir su historia de amor, que lleva más de un año.

Además de repasar su presente personal, la China aprovechará la entrevista para promocionar Hija del Fuego, la ficción que protagoniza y de la cual se verá un explosivo adelanto ese mismo día, a las 21.15 horas, en la pantalla del eltrece.

Captura de eltrece, La Mañana con Moria.

moria

MORIA CASÁN, MANO A MANO CON LA CHINA SUÁREZ POR SEGUNDA VEZ

Moria dio el anuncio fiel a su estilo inconfundible: “El lunes, el lunes 2 de febrero, la vamos a tener a la China con Moria, una vez más”, lanzó al aire.

La One también se refirió al presente de la actriz y su relación con el futbolista: “Ellos están en Turquía, divinos. Parece que se cambiaron a una casa brutal, espectacular, porque él quiso tener una casa mejor para vivir su amor con esta mujer. Ya van más de un año, están instaladísimos y felices”.

Por último, celebró el regreso de la ficción a eltrece y destacó el proyecto que protagoniza la China Suárez: “Vuelve la ficción a eltrece. Aplausos”, cerró Moria, anticipando una entrevista que promete dar que hablar.