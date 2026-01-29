Moria Casán volvió a sorprender en televisión al realizar en vivo el ritual del llamado “pepino bondadoso”.

El momento ocurrió en La Mañana con Moria, donde la actriz y conductora se animó a seguir paso a paso las indicaciones de Liliana Chelli, duendóloga invitada al programa, quien explicó los beneficios energéticos del particular objeto.

Captura de eltrece, La Mañana con Moria.

Una duendóloga explicó los beneficios del “pepino bondadoso” y Moria Casán hizo el ritual en vivo

Según detalló Chelli, el pepino cumple una función de limpieza y descarga energética. “El pepino saca lo que nos drena. Tiene mucha agua y nosotros también. Si agarrás un pepino, primero lo tenés que bendecir diciendo: ‘Guardianes de los seres vivos, bendigo el pepino’”, explicó.

Luego, la especialista indicó que el pepino bendecido debe pasarse por el cuerpo para absorber las energías negativas. Fiel a su estilo, Moria no dudó en sumarse al ritual: “¡Dame un pepino! No hay nada más detox que esto. El ritual del pepino”, lanzó divertida mientras se lo pasaba por todo el cuerpo en vivo.

“Frotalo en tus manos”, le pidió Chelli, y agregó que también se puede colocar en la nuca por su efecto refrescante. Además, detalló que el pepino debe sostenerse al menos tres minutos para que “se cargue de nuestra energía” y luego colocarse en un platito con sal “para sacar todo lo que nos drenaba: celos, envidias y malas energías”.

Por último, la duendóloga explicó otro ritual más elaborado: “Se usa un pepino abierto y ahuecado. Ahí pedimos todo lo que queremos, ponemos nuestro deseo escrito con lápiz, le agregamos ruda, incienso y romero, lo tapamos o lo atamos con una cinta para que no se escape el pedido”.