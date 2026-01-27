Luego de que circulara el rumor de que Sofía Gala estaría esperando un bebé junto a Fito Páez, Moria Casán salió a aclarar la situación en La Mañana de Moria, el programa que conduce por eltrece, y fue tajante al desmentir la versión.

La One contó que fue Luis Ventura quien la llamó para consultarle directamente sobre la supuesta primicia, y que su respuesta fue inmediata.

“Me llama Ventura a la tarde y me dice: ‘Moria, sabés que somos amigos… ¿Sofía Gala está embarazada de Fito Páez?’. Y yo le dije: ‘No, Luisito de vida, que yo sepa, no’”, contó Casán.

Captura de pantalla de eltrece, La Mañana con Moria.

LA REACCIÓN DE SOFÍA GALA AL RUMOR DE EMBARAZO

Moria explicó que en ese momento ni siquiera había hablado con su hija, pero que igualmente descartó la información. Más tarde, tras comunicarse con Sofía, confirmó que todo se trataba de un rumor sin fundamento.

“Después hablé con ella y me dijo: ‘No, mamá, por favor’. Pensamos que era real, pero no. Era un montón”, informó la One.

En su habitual tono frontal y sin filtros, Casán también se refirió al vínculo entre su hija y el músico rosarino, dejando en claro que va mucho más allá de una relación de pareja.

“Sofía Gala y Fito Páez se aman, se amarán por toda la vida. No son pareja, son familia, son amigos, son tribu, son todo”, dijo.

El saludo de Fito Páez a Sofía Gala por su cumpleaños (Foto: Instagram @fitopaezmusica)

Finalmente, la conductora dejó abierta la puerta a futuro, pero aclaró que por ahora no hay ningún embarazo en camino: “Si llegara a ser, sería con una felicidad total, pero por el momento no es. Y no creo que sea por un ratito largo”.

Moria también destacó el presente familiar de Sofía, madre de Helena (17) y Dante (11), a quienes definió como “los únicos nietos” que tiene hoy y celebró la familia que formaron.

“El universo me dio esta familia gloriosa formada por nosotros”, cerró Moria.