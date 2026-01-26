Luego del revuelo que se generó en las redes sociales por un posteo de Fito Páez junto a Sofía Gala y una declaraciones de amor, Moria Casán decidió romper el silencio y contar su verdad. Fiel a su estilo frontal, la conductora de La Mañana con Moria abordó el tema sin esquivar ninguna pregunta y dejó definiciones que no pasaron desapercibidas.
"Nosotros somos como una especie de monarquía del espectáculo. La gente me conoce desde chiquita, conoce a mi hija y le encanta todo lo familiar”, comenzó diciendo Moria en vivo.
En ese marco, recordó el cumpleaños de Sofía Gala, celebrado el 24 de enero, con una fiesta impresionante: “El Rodolfo, el Rodolfito Páez, divino, le regaló flores y un aparato muy especial para cantar, un vaporizador que usan antes de salir a escena”, reveló.
Finalmente, llegó la definición que despejó —o avivó— todas las versiones: “Lo que puedo decir de Sofía Gala Castiglione y Rodolfo Páez es que se aman. Se aman profundamente. Puede ser como amigos, puede ser como pareja. Se respetan, se quieren y tienen una amistad hermosa desde hace años”.
Por último, consultada sobre si le gustaría Fito como yerno, Moria no dudó en llenarlo de elogios: “Páez es un hombre extraordinario, de una calidad humana y una sensibilidad única. Da mucho amor”, cerró La One, contundente.
Benjamín Vicuña protagonizó un momento tan inesperado como adorable en La Mañana con Moria, cuando se puso a hablar de su hija Magnolia (fruto de su relación con Eugenia “la China” Suárez) y terminó descolocando a la propia Moria Casán con sus declaraciones en vivo.
Todo surgió cuando la conductora le preguntó por sus vacaciones familiares en Punta del Este y por una historia que había visto sobre la niña: “Estuve leyendo algo de Magnolia, que vende en el garage de la casa pulseritas. Me muero. ¿Cuántos años tiene Magnolia?”, lanzó Moria, divertida.
Vicuña, orgulloso, respondió con ternura y precisión: “Tiene 7, va a cumplir 8 el 7 de febrero. Está hermosa, está disfrutando la playa”, comenzó diciendo el actor, que esta noche (5 de enero) debuta por la pantalla de eltrece con The Balls.
Pero ahí no terminó la sorpresa. El actor fue por más y dejó a Moria boquiabierta al describir la personalidad de su nena: “Creo que va a ir detrás de tus pasos porque también le gusta bailar, le gusta actuar“, detalló. Y cerró, con humor: “Y ahora le gusta también el negocio”.