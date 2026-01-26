Luego del revuelo que se generó en las redes sociales por un posteo de Fito Páez junto a Sofía Gala y una declaraciones de amor, Moria Casán decidió romper el silencio y contar su verdad. Fiel a su estilo frontal, la conductora de La Mañana con Moria abordó el tema sin esquivar ninguna pregunta y dejó definiciones que no pasaron desapercibidas.

"Nosotros somos como una especie de monarquía del espectáculo. La gente me conoce desde chiquita, conoce a mi hija y le encanta todo lo familiar”, comenzó diciendo Moria en vivo.

En ese marco, recordó el cumpleaños de Sofía Gala, celebrado el 24 de enero, con una fiesta impresionante: “El Rodolfo, el Rodolfito Páez, divino, le regaló flores y un aparato muy especial para cantar, un vaporizador que usan antes de salir a escena”, reveló.

Foto: Captura (eltrece)

Finalmente, llegó la definición que despejó —o avivó— todas las versiones: “Lo que puedo decir de Sofía Gala Castiglione y Rodolfo Páez es que se aman. Se aman profundamente. Puede ser como amigos, puede ser como pareja. Se respetan, se quieren y tienen una amistad hermosa desde hace años”.

Moria Casán: “Lo que puedo decir de Sofía Gala Castiglione y Rodolfo Páez es que se aman. Se aman profundamente. Puede ser como amigos, puede ser como pareja. Se respetan, se quieren y tienen una amistad hermosa desde hace años”.

Por último, consultada sobre si le gustaría Fito como yerno, Moria no dudó en llenarlo de elogios: “Páez es un hombre extraordinario, de una calidad humana y una sensibilidad única. Da mucho amor”, cerró La One, contundente.

El posteo de Fito Páez por el cumpleaños de Sofía Gala que desató rumores (Foto: Instagram @fitopaezmusica)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

BENJAMÍN VICUÑA SORPRENDIÓ A MORIA CASÁN AL HABLAR DE MAGNOLIA, SU HIJA CON CHINA SUÁREZ: “CREO QUE VA A...”

Benjamín Vicuña protagonizó un momento tan inesperado como adorable en La Mañana con Moria, cuando se puso a hablar de su hija Magnolia (fruto de su relación con Eugenia “la China” Suárez) y terminó descolocando a la propia Moria Casán con sus declaraciones en vivo.

Todo surgió cuando la conductora le preguntó por sus vacaciones familiares en Punta del Este y por una historia que había visto sobre la niña: “Estuve leyendo algo de Magnolia, que vende en el garage de la casa pulseritas. Me muero. ¿Cuántos años tiene Magnolia?”, lanzó Moria, divertida.

Vicuña, orgulloso, respondió con ternura y precisión: “Tiene 7, va a cumplir 8 el 7 de febrero. Está hermosa, está disfrutando la playa”, comenzó diciendo el actor, que esta noche (5 de enero) debuta por la pantalla de eltrece con The Balls.

Foto: Captura (eltrece)

Pero ahí no terminó la sorpresa. El actor fue por más y dejó a Moria boquiabierta al describir la personalidad de su nena: “Creo que va a ir detrás de tus pasos porque también le gusta bailar, le gusta actuar“, detalló. Y cerró, con humor: “Y ahora le gusta también el negocio”.