Moria Casán volvió a encender la polémica y esta vez su blanco fue Wanda Nara. En su programa, la One se despachó con una catarata de frases filosas sobre la vida de lujos de la empresaria, sus autos, sus millones y las multas millonarias que enfrenta en la Justicia.

Luego de que la panelista Nazarena Di Serio leyera el posteo en el que la mediática aclara rumores acerca de su vida, la conductora de La Mañana con Moria lanzó frases con su clásico tono irónico sobre el estilo de vida de Wanda.

El descargo de Wanda Nara en X.

“Mis hijos volvieron en barco porque mis padres traían mis autos que estaban en Uruguay”, decía una parte de la publicación de Wanda y fue allí cuando Moria dijo sin filtros: "Bueno, qué maravilla, Qué largo todo y cuántos millones, cuántos autos, cuántas multas, cuántos… se olvidó de decir qué pasó con Migueles, si le sigue haciendo asados con achuras, molleja, tripa gorda, morcilla, chorizo y carne del mejor corte”.

Moria Casán fue picante con Wanda Nara (Foto: captura de eltrece).

LAS MULTAS MILLONARIAS DE WANDA NARA

Gustavo Méndez contó en el programa matutino de eltrece qué le dijo Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi, sobre las multas que debe Wanda Nara: “Son por hablar en la televisión de la causa”.

“Son dos, una de 10 millones y otra de 100 millones, es decir 110 millones ya resuelto por cámara”, detalló el periodista y Moria Casán siguió con su tono irónicó: “Pero como ella es millonaria, ¿qué le hace? Mega millonaria. Pagala amor mío así no estás más en boca de todos nosotros, es como una deudora, son multas de tránsito de rostro, de aparecer mucho en la tv".

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.