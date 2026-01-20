Wanda Nara no dejó pasar la incorporación de Rusherking a MasterChef Celebrity para sacar a relucir su costado más filoso.

Fiel a su estilo, la conductora aprovechó una charla distendida con el cantante para preguntarle por su pasado amoroso y, aunque no la nombró explícitamente, hizo una clara alusión a la China Suárez, su enemiga pública.

Mientras compartían mates en el estudio, Wanda comenzó con preguntas suaves sobre la competencia y la adaptación del artista al reality. “¿A vos te parece que vas a encajar bien en este grupo? Te veo tranquilo y no quiero que te desestabilices”.

Rusher, relajado, respondió: “Yo estoy tranquilo, hay que ver si me reciben bien”.

Wanda Nara le preguntó a Rusherking por sus novias (captura de pantalla de Telefe, MasterChef)

Pero el clima cambió cuando la charla viró hacia lo sentimental. “¿Cuál fue la novia más larga que tuviste?”, lanzó Wanda sin rodeos.

“Dos años”, contestó él. Entonces llegó la pregunta que generó risas, nervios y silencios incómodos: “¿Es la que se tatuó tu boca?”. “No”, contestó el cantante, tajante.

Ante la reacción del cantante, Wanda intentó suavizar la situación. “No te quiero incomodar, es algo que yo no vengo a hacer acá”, aclaró.

Sin embargo, lejos de frenar, siguió provocando: “Si te incomoda me decís ‘paso’”. Rusher, entre risas, respondió con ironía: “Paso. No, mentira. Hablame, ahora que somos íntimos, me gusta que tengamos estas charlas”.

Para poner en contexto, Rusher estuvo de novio con María Becerra y Ángela Torres, aunque la referencia al tatuaje fue por Eugenia Suárez, la actual pareja de Mauro Icardi, exmarido de Wanda.