Por primera vez en televisión, Rusherking confirmó que el tatuaje de una boca que la China Suárez lleva en su brazo está inspirado en él.

Si bien se trataba de un “secreto a voces”, esta vez fue el propio cantante quien lo blanqueó en MasterChef Celebrity, reality al que ingresó como nuevo participante, en una charla con Wanda Nara.

Foto de Instagram @sangrejaponesa

“Yo estoy enamorado siempre”, le respondió Rusher a la conductora cuando ella le consultó por su presente sentimental. Acto seguido, Wanda indagó sobre los tatuajes del artista y, aunque nunca mencionó directamente a la China, el músico terminó confirmando que la actriz se hizo un tattoo como gesto de amor cuando eran pareja.

Wanda Nara y Rusher en MasterChef (captura de Telefe)

Rusherking confirmó que la China Suárez se tatuó su boca

Wanda: -¿Qué son todos estos tatuajes? ¿Puedo ver?

Rusher: -Sí. El nombre de mi mamá, un corazoncito, el nombre de un tema mío, mi signo.

Wanda: -¿Te tatuaste alguna vez algo por una chica?

Rusher: -No.

Wanda: -¿Se tatuaron algo tuyo alguna vez?

Rusher: -Sí.

Wanda: -¿Qué?

Rusher: -Mi boca.

Wanda: -Voy a buscarlo en redes.

Foto de Instagram @sangrejaponesa

Rusherking le mintió en la cara a Wanda Nara

En ese mismo mano a mano, Rusherking no fue del todo sincero con Wanda Nara al asegurar que nunca se tatuó por una pareja. Durante su relación con María Becerra, ambos se hicieron tatuajes complementarios con una frase romántica de Game of Thrones.

Mientras la cantante se tatuó “Eres mi sol y mis estrellas”, Rusher eligió la otra mitad de la cita: “Eres la luna de mi vida”.