A 8 meses de la sorpresiva separación de Rusherking, China Suárez lanzó la canción Corazón de cartón en la que le da más de un palito a su ex ¿y revela que la boca que tiene tatuada en su piel es del cantante?

Sacando las metáforas y siendo literales, la actriz y cantante dice en una parte del tema: “Ey, vas a arrepentirte de no ser honesto. Aunque todo vuelve, no vuelve lo nuestro. Nada es para siempre, pero aquí se quedó tu boca en mi piel y yo en tu corazón”.

En enero, China Suárez compartió en Instagram un sugerente posteo, en el que se la ve luciendo por primera vez el tatuaje de la misteriosa boca y tituló la publicación con el emoji de una boquita.

En ese momento, la actriz estaba en pareja con Rusherking y él también había subido imágenes del mismo lugar, que actualmente no están presentes en su Instagram.

¿Será la boca de Rusherking la que China Suárez se tatuó en su brazo? Solo la protagonista lo sabe, pero no sería la primera vez que la actriz y cantante estampe en su piel un tatuaje en honor a una persona importante de su vida. Tiene diseños honrando a sus hijos, a su padre y a su amiga Sofía Sarkany, entre otros diseños súper especiales.

LETRA COMPLETA DE CORAZÓN DE CARTÓN

Tú te quedaste en mi piel

Juro que voy a sacarte de mi cabeza

Y aunque me cuesta creer

Era mentira cuando decías que era perfecta.

¿Contigo volver? No, vos la cagaste primero (no, no)

Llevaste a otra a nuestro’ lugare’, pero ahora sé

Que la vida es una cosa de locos

Juraste estar pa’ siempre

Pero tuviste un corazón de cartón

Y aunque dañaste mi mente

Con vos yo ya no vuelvo ni loca

Juraste estar pa’ siempre

Pero tuviste un corazón de cartón

Y me dañaste la mente

Con vos paso el tiempo perdiendo el tiempo

Como pa’ darte un segundo intento

Prefiero silencio que escuchar tu voz

Lo que sentí por vos, todo se lo va a llevar el tiempo

Lento, si te digo que no siento

Que este amor era de cuento

Pero ahora sé, eh-eh

Que la vida es una cosa de locos

Juraste estar pa’ siempre

Pero tuviste un corazón de cartón

Y aunque dañaste mi mente

Con vos yo ya no vuelvo ni loca

Juraste estar pa’ siempre

Pero tuviste un corazón de cartón

Y me dañaste la mente

Ey, vas a arrepentirte de no ser honesto

Aunque todo vuelve, no vuelve lo nuestro

Nada es para siempre, pero aquí se quedó

Tu boca en mi piel y yo en tu corazón

Que la vida es una cosa de locos

Juraste estar pa’ siempre

Pero tuviste un corazón de cartón

Y aunque dañaste mi mente

Con vos yo ya no vuelvo ni loca

Juraste estar pa’ siempre

Pero tuviste un corazón de cartón

Y me dañaste la mente.