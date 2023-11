Desde Miami, destino al que viajó para participar de los Martín Fierro Latino, China Suárez le habría dedicado un tremendo “palito” a su última expareja, Rusherking, junto al adelanto de su nuevo videoclip, Corazón de Cartón, que se podrá ver mañana.

“Era mentira cuando decías que era perfecta, contigo no volveré, vos la cagaste primero, llevaste a otra a nuestros lugares pero ahora sé...”, dice parte de la letra de la canción. Además, China compartió este reel a través de sus stories y volvió a remarcar la frase “Era mentira cuando decías que era perfecta”.

Sin dudas, muchos creen que le lanzó un “palito” a su expareja, Rusherking. Ya que cuando todavía eran novios, la invitó a formar parte de su videoclip Perfecta, dedicado a ella, junto a Dread Mar I.

CHINA SUÁREZ CONTÓ SI LE DEDICÓ EL TEMA A RUSHERKING

China le aclaró a Pochi, quien remarcó que su canción estaba dedicada a Rusherking, que no escribió el tema pensando en él.

“Nop. La canción no es dedicada a ningún ex. Claro que la frase sí. No todas las canciones son autorreferenciales. Mi relación no se terminó por una infidelidad, así que no se piquen. Lamento que tal vez coincida con el momento que esté pasando otra persona. Es una historia cerradísima y los que me conocen saben que nunca hablé mal de un ex en ningún lado”.

“Por otro lado, hay una agenda que se programa para los estrenos de las canciones, se carga en las plataformas con días de anticipación. Nunca, nunca en mi vida, hablé mal de un ex públicamente. Ni siquiera estando triste o rota”, sentenció China.

A lo que Pochi agregó que la cantante sabe hacer “marketing del bueno”.