La semana pasada Roberto Moldavsky visitó el ciclo de streaming que conduce Ángel de Brito en Bondi y contó una serie de anécdotas sobre los últimos días de Gerardo Rozín que indignaron a Romina Manguel y también a Carmel Bárbaro, que le salieron al cruce.

“Rozín se convirtió en mi gran amigo de la vida, padecí muchísimo”, había dicho Moldavsky y, entre otras cosas, relató un almuerzo en el que el conductor de La peña de Morfi le dijo: “¿Sabés que nos estamos despidiendo, no?”, además de preguntarle: “¿Me vas a extrañar HDP?”.

Gerardo tuvo que dejar de conducir su programa por los problemas de salud que tenía

En este sentido, Manguel fue la primera en lanzar una piedra y lo hizo a través de Twitter (X) donde escribió un posteo explosivo. “Leo gente extrañando a un amigo que falleció. Mirá vos. En vida y enfermo te portaste mal. Con él y con su familia. No se si sabías cuánto padeció tu destrato”.

ROMINA MANGUEL EXPLOTÓ CONTRA ROBERTO MOLDAVSKY POR SUS ANÉCDOTAS CON GERARDO ROZÍN

Los Socios del Espectáculo entrevistaron a Manguel, que no se calló nada y reconoció que el posteo estaba dirigido a Moldavsky aunque sin nombrarlo. “Sí, yo hablaba de Rozín y si tienen alguna duda de que (Moldavsky) no se portó bien, miren quién le dio RT a mi mensaje: Carmela Bárbaro, la madre de su hija”, señaló.

“Le dio la espalda: no lo acompañó ni a él ni a su familia. (…) Gerardo debe estar puteando desde arriba: ‘Loco, ¿qué te pasa?’. Los que estuvimos a su lado sabemos cómo estaba. Es un tema muy complicado para mí”, sentenció.

Fuerte crítica de Roberto Moldavsky a ¿Quién es la Máscara?

Colgarse de alguien que se murió y que no puede salir a desmentir un montón de barbaridades que estás diciendo, que no son ciertas... Me hace daño esa persona y salgo a defender a mi amigo, a mi hermano, que fue parte de mi familia durante 30 años”, explotó la conductora.

“Leer, entonces, que alguien se arroga una amistad, que lo extraña... Te hubieras acordado cuando se estaba muriendo, que te necesitó y no estuviste. Yo lo vi padecer mucho por gente que le dio la espalda, que lo traicionó. Si te metés con mi amigo que está muerto, te voy a dar batalla” cerró Romina Manguel.

QUÉ DIJO CARMELA BÁRBARO SOBRE SUS CRUCES CON ROBERTO MOLDAVSKY POR GERARDO ROZÍN

Este lunes en Entrometidos, Carlos Monti llamó en vivo a Carmela Bárbaro para saber por qué retwitteo el posteo de Manguel, y ella coincidió con la periodista. “Bueno, tenía muchos amigos que lo quieren, lo han querido bien, que están cerca de la familia, que se han ocupado de preguntar si los chicos necesitaban algo, estar a disposición. Y hay otros que no, entonces algunas cosas a veces duelen”, señaló.

“Yo no quiero hablar de lo que escribió Romina. Yo te puedo hablar de mi experiencia con él, que no fue buena en absoluto. Yo la verdad que pensé que él era de otra manera. Hablé con él de una manera relajada, confiada y me equivoqué”, agregó Carmela.

“Cuando vos te dejas cagar, tenés muchos amigos, ¿viste? Gerardo lo sabía y te lo decía, un poco en chiste y un poco en serio”, agregó Bárbaro. “Yo lo llamé porque necesitaba hacerle una pregunta, una consulta, y me habló de una manera que no está buena, que yo no me esperaba, por lo menos”, señaló.

CARMELA BÁRBARO, ENFURECIDA CON ROBERTO MOLDAVSKY POR SUS PALABRAS SOBRE GERARDO ROZIN

“Yo lo llamé para preguntarle por unas cosas de Gerardo, porque una vez que pasó un tiempo, hubo que organizar algunas cosas, un montón de cosas, en realidad. (…) Yo no le estaba reclamando nada. Le pregunté si sabía cómo era un negocio de Gerardo y se puso a la defensiva, me contestó mal”, explicó.

“Después repasé algunas situaciones y entendí por qué me contestó así. Entendí cuáles eran las cosas que le habían dolido a Gerardo en su momento de él, que él las sabe, no hace falta que yo se la diga. Él sabe lo que hizo, allá él con su conciencia…”, agregó la periodista.

Carmela Bárbaro, a cuatro meses de la muerte de Gerardo Rozín, habló del dolor de su hija en común

“Se larga a hablar a boca suelta de Gerardo, de su salud… No está bueno. Gerardo se manejó con absoluta discreción sobre su esposa. ¿Qué tiene que salir a contar?”, protestó Carmela Bárbaro, contundente sobre el trato que le dispensó Roberto Moldavsky.

