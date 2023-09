Diego Leuco se sumó como conductor a La Peña de Morfi, icónico programa de Gerardo Rozín en Telefe, que estaba conduciendo la querida Georgina Barbarossa. El periodista está reemplazando temporalmente a la artista, ya que tuvo que operarse de la rodilla.

Contento por la oportunidad de ponerse al frente del ciclo que durante años produjo y condujo Gerardo, quien falleció el 11 de marzo de 2022, Diego reveló la propuesta que le había hecho Rozin. “Yo hablaba periódicamente con él, siempre teníamos un lindo intercambio”, contó junto a Jésica Cirio, quien también está el frente del ciclo.

“Nos juntamos una vez en mi casa y me ofreció un proyecto para la mañana, pero finalmente no se pudo concretar. Fue hace muchos años, pero siempre quedó ese vínculo”.

Acto seguido, reveló de qué se trataba esta propuesta que, finalmente, no pudo ser. “Nos juntamos una vez en mi casa y me ofreció un proyecto para la mañana, pero finalmente no se pudo concretar. Fue hace muchos años, pero siempre quedó ese vínculo”, expresó, siempre muy agradecido con Gerardo.

DIEGO LEUCO CONTÓ QUÉ LE DECÍA GERARDO SOBRE SU ROL EN LA TV

“Gerardo siempre me hablaba de que me veía compatible con este tipo de producto, me decía que yo disfrutaba de este tipo periodismo con artistas, de contar historias de vida, esta cosa lúdica con el periodismo que él hacía tan bien...”.

“Varias veces tuvimos intenciones de hacer alguito, nunca pudimos, así que también por ese lado me pone muy contento poder estar haciendo esto ahora”, cerró, sensibilizado.